«Сельта»
Коллектив из Виго откровенно плохо выступает в этом сезоне. За 21 матч «кельты» смогли добыть только три победы, семь раз сыграли вничью и десять раз проиграли. Они 21 раз поразили ворота соперника и целый 31 раз пропустили в свои.
В итоге «небесные» имеют в своем активе только семнадцать очков. Они расположились на шестнадцатой строчке и только на два пункта опережают зону вылета, где располагается «Кадис». Также ниже находятся только «Севилья», «Гранада» и «Альмерия».
В последней игре «Сельта» проиграла «Реалу Сосьедад» (0:1), а до этого сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и победили «Бетис» (2:1). Перед этим подопечные Рафаэля Бенитеса уступили «Вильярреалу» (2:3), но одолели «Гранаду» (1:0)
Что касается Кубка Испании, коллектив из Виго успешно прошел уже четыре стадии. Сначала разбил скромный «Турегано» (4:0), затем минимально переиграл «Сестао» (2:1), после чего справился с «Аморебьетой» (4:2) и, наконец, одолел «Валенсию» (3:1).
«Реал Сосьедад»
Команда из Сан-Себастьяна борется за самые высокие места и вновь хочет попасть в зону Лиги чемпионов. В 21 матче сан-себастьянцы добыли девять побед, восемь раз сыграли вничью и четырежды проиграли. «Королевский» клуб смог 32 раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустил в свои.
В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 35 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», но на шесть баллов — от третьего «Атлетика».
Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна стала первой в группе с «Интером», «Зальцбургом» и «Бенфикой». Теперь испанский коллектив сыграет против французского «ПСЖ».
Сан-себастьянцы пробились в 1/4 финала Кубка Испании благодаря тому, что смогли переиграть «Буньоль» (1:0), «Андрач» (1:0), «Малагу» (1:0) и «Осасуну» (2:0). В последней игре чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля одолели «Сельту» (1:0), а до этого проиграли «Атлетику» (1:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают поставить за 2.44.
На викторию «Сельты» дают 3.35, ничья оценена в 3.05.
Сделаем ставку на то, что в основное время соперники сыграют вничью.
Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.