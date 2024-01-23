«Сельта» сыграет в родных стенах против «Реала Сосьедад» в рамках матча 1/4 финала Кубка Испании. Поединок пройдет 23 января, начало — в 23:30 мск. «Сельта» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сельта»

Коллектив из Виго откровенно плохо выступает в этом сезоне. За 21 матч «кельты» смогли добыть только три победы, семь раз сыграли вничью и десять раз проиграли. Они 21 раз поразили ворота соперника и целый 31 раз пропустили в свои.

В итоге «небесные» имеют в своем активе только семнадцать очков. Они расположились на шестнадцатой строчке и только на два пункта опережают зону вылета, где располагается «Кадис». Также ниже находятся только «Севилья», «Гранада» и «Альмерия».

В последней игре «Сельта» проиграла «Реалу Сосьедад» (0:1), а до этого сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и победили «Бетис» (2:1). Перед этим подопечные Рафаэля Бенитеса уступили «Вильярреалу» (2:3), но одолели «Гранаду» (1:0)

Все прогнозы на футбол

Что касается Кубка Испании, коллектив из Виго успешно прошел уже четыре стадии. Сначала разбил скромный «Турегано» (4:0), затем минимально переиграл «Сестао» (2:1), после чего справился с «Аморебьетой» (4:2) и, наконец, одолел «Валенсию» (3:1).

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна борется за самые высокие места и вновь хочет попасть в зону Лиги чемпионов. В 21 матче сан-себастьянцы добыли девять побед, восемь раз сыграли вничью и четырежды проиграли. «Королевский» клуб смог 32 раза поразить ворота соперника и 21 раз пропустил в свои.

В итоге «бело-голубые» сейчас имеют в своем активе 35 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Они намного отстают от лидирующих «Жироны» и «Реала», но на шесть баллов — от третьего «Атлетика».

Также «Реал Сосьедад» смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Арсена Захаряна стала первой в группе с «Интером», «Зальцбургом» и «Бенфикой». Теперь испанский коллектив сыграет против французского «ПСЖ».

Сан-себастьянцы пробились в 1/4 финала Кубка Испании благодаря тому, что смогли переиграть «Буньоль» (1:0), «Андрач» (1:0), «Малагу» (1:0) и «Осасуну» (2:0). В последней игре чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля одолели «Сельту» (1:0), а до этого проиграли «Атлетику» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают поставить за 2.44.

На викторию «Сельты» дают 3.35, ничья оценена в 3.05.

Сделаем ставку на то, что в основное время соперники сыграют вничью.

Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.