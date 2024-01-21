ЦСКА сыграет на своем поле с «Сохаром» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 21 января, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сохар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ЦСКА

Москвичи в нынешнем сезоне еще могут побороться за чемпионский титул в РПЛ. Вот только пресловутой монолитности им пока не хватает.

Состав у команды по именам крепкий, но нуждающийся в усилении. Да и Федор Чалов с Антоном Заболотным должны прибавить в плане реализации.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЦСКА с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата «Краснодару».

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В этом поединке «армейцы» наверняка предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и усилить игру команды есть кому.

И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. Москвичи мотивированы проявить свои лучшие качества.

«Сохар»

Эта команда выступает в элитном дивизионе чемпионата Омана. «Сохар» там занимает 4 место в турнирной таблице.

Главной ценностью команды является атака. В 10 матчах чемпионата она отличилась 17 раз, что по тамошним меркам весьма неплохой результат.

В своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. «Сохар» дома безропотно уступил «Ибри» (0:3).

А вот до того команда переиграла «Аль-Шабаб» (2:1). Так что стабильности «Сохару» уж точно недостает.

Между тем, «Сохар» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Клуб из Омана намеревается дать бой «армейцам».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.52.

На викторию «Сохара» дают — 7.42, ничья оценена — в 4.53.

Москвичи испытывают явный недостаток игровой практики, да и соперник неплохо атакует .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.