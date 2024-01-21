ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн
  • 23:52
    • «Интер» одержал уверенную победу над «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии
  • 21:52
    • СКА одержал уверенную победу над «Куньлунем»
  • 20:52
    • Globe Soccer Awards назвала лучшего тренера прошлого года
  • 20:41
    • Globe Soccer Award объявила имя лучшего игрока 2023 года
  • 19:15
    • «Металлург» уверенно победил «Адмирал»
  • 00:56
    • Гвинея победила Гамбию
  • 00:43
    • «Лион» додавил «Бержерак» в матче Кубка Франции
    Все новости спорта

    «Армейцы» забьют и пропустят

    ЦСКА — «Сохар». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сохар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Сохаром» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 21 января, начало — в 15:00 мск. ЦСКА — «Сохар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ЦСКА

    Москвичи в нынешнем сезоне еще могут побороться за чемпионский титул в РПЛ. Вот только пресловутой монолитности им пока не хватает.

    Состав у команды по именам крепкий, но нуждающийся в усилении. Да и Федор Чалов с Антоном Заболотным должны прибавить в плане реализации.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЦСКА с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата «Краснодару».

    Все прогнозы на футбол

    В этом поединке «армейцы» наверняка предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и усилить игру команды есть кому.

    И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. Москвичи мотивированы проявить свои лучшие качества.

    «Сохар»

    Эта команда выступает в элитном дивизионе чемпионата Омана. «Сохар» там занимает 4 место в турнирной таблице.

    Главной ценностью команды является атака. В 10 матчах чемпионата она отличилась 17 раз, что по тамошним меркам весьма неплохой результат.

  • «Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • Джованни Рейна больше не хочет играть за дортмундскую «Боруссию»
  • 18/01/2024

    • В своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. «Сохар» дома безропотно уступил «Ибри» (0:3).

    А вот до того команда переиграла «Аль-Шабаб» (2:1). Так что стабильности «Сохару» уж точно недостает.

    Между тем, «Сохар» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Клуб из Омана намеревается дать бой «армейцам».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.52.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Сохара» дают — 7.42, ничья оценена — в 4.53.

    Москвичи испытывают явный недостаток игровой практики, да и соперник неплохо атакует.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Калинская — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.09
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Блинкова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Шан — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Портленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Норри — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свентек — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зверев — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Сохар»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» забьют и пропустят
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры