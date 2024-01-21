ЦСКА
Москвичи в нынешнем сезоне еще могут побороться за чемпионский титул в РПЛ. Вот только пресловутой монолитности им пока не хватает.
Состав у команды по именам крепкий, но нуждающийся в усилении. Да и Федор Чалов с Антоном Заболотным должны прибавить в плане реализации.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ЦСКА с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата «Краснодару».
В этом поединке «армейцы» наверняка предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и усилить игру команды есть кому.
И уж точно в этой встрече россияне будут активно атаковать. Москвичи мотивированы проявить свои лучшие качества.
«Сохар»
Эта команда выступает в элитном дивизионе чемпионата Омана. «Сохар» там занимает 4 место в турнирной таблице.
Главной ценностью команды является атака. В 10 матчах чемпионата она отличилась 17 раз, что по тамошним меркам весьма неплохой результат.
В своем последнем поединке команда потерпела разгромное поражение. «Сохар» дома безропотно уступил «Ибри» (0:3).
А вот до того команда переиграла «Аль-Шабаб» (2:1). Так что стабильности «Сохару» уж точно недостает.
Между тем, «Сохар» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Клуб из Омана намеревается дать бой «армейцам».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.52.
На викторию «Сохара» дают — 7.42, ничья оценена — в 4.53.
Москвичи испытывают
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.