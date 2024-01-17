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    Отберет ли Танзания очки у Марокко?

    Марокко — Танзания. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок африканских наций, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Танзания
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    Марокко — фаворит матча
    Марокко сыграет с Танзанией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:00 мск. Марокко — Танзания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 17 Января 2024 года
    Марокко
  • Рабат
    •  Марокко 20:00 Танзания Танзания
  • Додома, Дар-эс-Салам
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    Марокко

    Марокко уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он сумел выиграть отборочную группу, опередив ЮАР, Либерию и Зимбабве.

    Также хорошо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В первом туре она обыграла... Танзанию (2:0) на выезде и сразу же возглавила группу.

    Коэффициенты матча Марокко — Танзания

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  • 1.324.7012.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в домашних стенах она крупно обыграла Сьерра-Леоне (3:1), забив три мяча.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при четырех победах и одной ничьей, так что у него отличные шансы на очередной успех.

    Танзания

    Танзания в непростой борьбе вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед Алжир, но опередила Уганду и Нигер.

    В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка из шести и занимает четвертое место, где проход обеспечивают первые два.

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    • В своем последнем матче сборная потерпела неудачу. В товарищеской встрече она на выезде проиграла Египту (0:2), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

    На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, включая одну товарищескую встречу, так что с такой формой гостям будет сложно взять хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Марокко, коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех Танзании оценивается в 12,50, ничья — в 4,80.

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    В трех последних матчах номинальные хозяева забивали в каждом из таймов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Марокко забьет в обоих таймах за 2,18.

    Еще один вариант ставки — Танзания не забьет за 1,85, ведь в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев их соперники не забивали.

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    Марокко — Танзания: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли Танзания очки у Марокко?
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