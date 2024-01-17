Марокко сыграет с Танзанией в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:00 мск. Марокко — Танзания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Марокко

Марокко уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Он сумел выиграть отборочную группу, опередив ЮАР, Либерию и Зимбабве.

Также хорошо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В первом туре она обыграла... Танзанию (2:0) на выезде и сразу же возглавила группу.

Коэффициенты матча Марокко — Танзания 1X2Новым игрокам 1.324.7012.00Бонус$9500

В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи в домашних стенах она крупно обыграла Сьерра-Леоне (3:1), забив три мяча.

Прогнозы на Кубок Африки

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при четырех победах и одной ничьей, так что у него отличные шансы на очередной успех.

Танзания

Танзания в непростой борьбе вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед Алжир, но опередила Уганду и Нигер.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала три очка из шести и занимает четвертое место, где проход обеспечивают первые два.

В своем последнем матче сборная потерпела неудачу. В товарищеской встрече она на выезде проиграла Египту (0:2), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, включая одну товарищескую встречу, так что с такой формой гостям будет сложно взять хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Марокко, коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех Танзании оценивается в 12,50, ничья — в 4,80.

В трех последних матчах номинальные хозяева забивали в каждом из таймов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Марокко забьет в обоих таймах за 2,18.

Еще один вариант ставки — Танзания не забьет за 1,85, ведь в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев их соперники не забивали.