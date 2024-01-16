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    Есть ли у ЮАР шансы против Мали?

    Мали — ЮАР. Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мали — ЮАР
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    Мали — фаворит матча
    Мали сыграет с ЮАР в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 20:00 мск. Мали — ЮАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа E 16 Января 2024 года
    Мали
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    •  Мали 23:00 ЮАР ЮАР
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    Мали

    Мали уверенно вышел в финальную часть Кубка африканских наций. Ему удалось выиграть отборочную группу, опередив Гамбию, Конго и Южный Судан.

    Также неплохо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. После двух туров она набрала четыре очка и занимает второе место в группе.

    В своем последнем матче сборная одержала победу. В рамках товарищеской встречи на своем поле она разгромила Гвинею-Биссау (6:2), забив шесть мячей в ворота соперника.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при шести победах и одной ничьей, так что у него отличные шансы на очередной успех.

    ЮАР

    ЮАР вышла в финальную часть Кубка африканских наций благодаря второму месту в своей отборочной группе. Она пропустила вперед Марокко, но опередила Либерию и Зимбабве.

    В квалификации на чемпионат мира 2026 года команда стартовала противоречиво, ведь по итогам двух туров набрала три очка из шести, но при этом занимает второе место.

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    • В своем последнем матче сборная выиграть не смогла. В товарищеской встрече она разошлась мировой с Лесото (0:0), где никто не сумел отличиться голом.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех ничьих и одном поражении, поэтому у номинальных гостей средняя форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Мали, коэффициент на победу которого равен 1,95. Успех ЮАР оценивается в 4,30, ничья — в 3,20.

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    В шести из семи последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Мали выиграет за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,55, ведь в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    Мали — ЮАР: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Есть ли у ЮАР шансы против Мали?
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