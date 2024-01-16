«Хетафе» — «Севилья». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Испании 16 января, начало — 22:00 (мск) «Хетафе» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хетафе»

Команда успешно миновала три круга в Кубке Испании. Сначала она разгромила любительский клуб «Тардиента» со счетом 12:0, а затем с большим трудом «Арценету» (2:1).

В третьем круге «Хетафе» попался «Эспаньол», которого удалось обыграть с минимальным преимуществом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Луис Милья в самом конце встрече.

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Традиционно Хосе Бордалас играет в очень агрессивный и силовой футбол, у него нет особого деления на важные и не очень встречи. От каждого игрока он требует максимальной самоотдачи на поле, поэтому против «Севильи» земля будет «гореть» под ногами.

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В чемпионате Испании «Хетафе» сейчас на 10-м месте с 26 очками. В последнем туре команда неожиданно на своем поле уступила «Райо Вальекано» со счетом 0:2. До этого была результативная ничья с мадридским «Атлетико» (3:3).

«Севилья»

В Кубке Испании у команды не возникло больших проблем с прохождением трех кругов. Были обыграны «Куинтанар» (3:0), «Асторга» (2:0), «Расинг Феррол» (2:1).

Третий круг прошел недавно, в 2024 году. Против одного из лидеров Сегунды пришлось немного помучиться. До 87-й минуты счет был ничейный, но затем молодой Хуанлу Санчес забил гол и вывел «Севилью» в 1/8 финала. Первый же гол был на счету центрального защитника Маркао.

По ходу сезона в команде сменился главный тренер, сейчас ее тренирует опытный Кике Санчес Флорес, поработавший со многими клубами Ла Лиги и АПЛ. Но пока его назначение не принесло особых дивидендов.

При Санчесе Флоресе «Севилья» провела четыре встречи, в которых одержала лишь одну победу и три матча проиграла. В 20-м туре было поражение от «Алавеса» со счетом 2:3.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Хетафе», на победу которого дают 2,55. Ничья оценивается в 3,20, а успех в основное время «Севильи» за 3,10.

«Хетафе» — настоящий кубковый боец, который играет с полной самоотдачей постоянно и против любого соперника. Сейчас команда находится в лучшей форме, чем «Севилья», которая никак не может обрести себя.

По нашему мнению, неплохим вариантом для ставки и прогноза будет победа «Хетафе» с форой 0 за 1,78.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Хетафе» в основное время за 2,55.