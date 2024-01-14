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    «Фиорентина» удержится на четвертой строке

    «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол 14 января 2024 года

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    «Фиорентина»
    Во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» в матче 20-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет против «Удинезе». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Фиорентина» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Января 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Фиорентина»

    Первый круг «Фиорентина» завершила на четвертой лигачемпионовской строке. В 19 играх команда из Флоренции набрала 33 очка и всего на балл оторвалась от пятой позиции.

    В последнем проведенном туре чемпионата «фиолетовые» на выезде потерпели фиаско от «Сассуоло» со счетом 0:1. И этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Удинезе

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    В этот удачный для себя период «лилии» выиграли пять встреч при трех мировых исходах. В преддверии же этой игры они по пенальти обыграли «Болонью» (0:0) и прошли в полуфинал Кубка Италии.

    Все прогнозы на футбол

    На «Артемио Франки» флорентийцы в текущем чемпионате выиграли шесть матчей из девяти проведенных при одном мировом исходе и двух фиаско.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в турнирной таблицы Серии А на текущий момент расположился на 16 строке. У фриульцев на счету 17 баллов и отрыв от зоны вылета всего лишь три очка.

    «Маленькие зебры» за весь первый круг отпраздновали всего две виктории. И первая из них случилась аж в 11 туре, когда они на выезде неожиданно одолели 1:0 «Милан».

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    • Вторая виктория была в конце декабря дома над «Болоньей» 3:0. Помимо этих выигрышей они шесть раз проиграли и 11 встреч свели вничью. В прошлом туре «черно-белые» на своем поле уступили «Лацио» 1:2.

    В гостях в данном чемпионате Италии коллектив из Удине пять из девяти матчей завершил мировыми исходами, раз победил и трижды уступал.

    В шести последних очных встречах этих клубов они по три раза обыграли друг друга. В первом круге «Фиорентина» одолела «Удинезе» на его поле со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Удинезе» дают — 5.49, ничья оценена — в 3.99.

    Прогнозируем, что «Фиорентина» и во втором матче сезона обыграет «Удинезе», и сохранит за собой четвертую позицию в таблице.

    Однако от данной встречи не ждем результативного исхода и ставим на низовой тотал.

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    «Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» удержится на четвертой строке
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