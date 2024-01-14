«Фиорентина»
Первый круг «Фиорентина» завершила на четвертой лигачемпионовской строке. В 19 играх команда из Флоренции набрала 33 очка и всего на балл оторвалась от пятой позиции.
В последнем проведенном туре чемпионата «фиолетовые» на выезде потерпели фиаско от «Сассуоло» со счетом 0:1. И этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.
Коэффициенты матча Фиорентина — Удинезе
В этот удачный для себя период «лилии» выиграли пять встреч при трех мировых исходах. В преддверии же этой игры они по пенальти обыграли «Болонью» (0:0) и прошли в полуфинал Кубка Италии.
На «Артемио Франки» флорентийцы в текущем чемпионате выиграли шесть матчей из девяти проведенных при одном мировом исходе и двух фиаско.
«Удинезе»
«Удинезе» в турнирной таблицы Серии А на текущий момент расположился на 16 строке. У фриульцев на счету 17 баллов и отрыв от зоны вылета всего лишь три очка.
«Маленькие зебры» за весь первый круг отпраздновали всего две виктории. И первая из них случилась аж в 11 туре, когда они на выезде неожиданно одолели 1:0 «Милан».
Вторая виктория была в конце декабря дома над «Болоньей» 3:0. Помимо этих выигрышей они шесть раз проиграли и 11 встреч свели вничью. В прошлом туре «черно-белые» на своем поле уступили «Лацио» 1:2.
В гостях в данном чемпионате Италии коллектив из Удине пять из девяти матчей завершил мировыми исходами, раз победил и трижды уступал.
В шести последних очных встречах этих клубов они по три раза обыграли друг друга. В первом круге «Фиорентина» одолела «Удинезе» на его поле со счетом 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.72.
На викторию «Удинезе» дают — 5.49, ничья оценена — в 3.99.
Прогнозируем, что «Фиорентина» и во втором матче сезона обыграет «Удинезе», и сохранит за собой четвертую позицию в таблице.
Однако от данной встречи не ждем результативного исхода и ставим на низовой тотал.