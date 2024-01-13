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    «Ипсвич» продлит безвыигрышную серию?

    «Ипсвич» — «Сандерленд». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Сандерленд»
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    «Ипсвич»
    В 27-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Сандерленда». Поединок состоится 13 января и начнется в 20:30 по мск. «Ипсвич» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Января 2024 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ипсвич Таун 20:30 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Ипсвич»

    По итогам 26 проведенных туров «Ипсвич» с 55 набранными баллами находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона. От третьей строки он оторвался на три пункта.

    «Трактористы» в текущем первенстве потерпели только три поражения и последнее из них было пару недель тому назад, когда они уступили на выезде «Лидсу» 0:4.

    Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Сандерленд

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    Всего же в отрезке минувших пяти туров они победить не могут, раз проиграв в этот период при четырех мировых. В прошлом туре была ничья со «Сток Сити» 0:0 в гостях, а после этого состоялась гостевая виктория над «Уимблдоном» 3:1 в Кубке Англии.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» провел 13 встреч, в которых добился девяти викторий, трижды расписал мировые и потерпел одно фиаско.

    «Сандерленд»

    «Сандерленд» с 40 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице второго английского дивизиона. Седьмую строку он опережает лишь на балл.

    В прошлом туре «черные коты» смогли нанести домашнее поражение соседу по турнирке «Престону» со счетом 2:0. И данная виктория стала для них второй за последние три игры при одной ничьей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этой же удачной серией коллектив проиграл два поединка без забитых мячей. А в преддверии этой встречи он был разгромлен на своем поле 0:3 «Ньюкаслом» в 1/32 финала Кубка Англии.

    На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Сандерленд» выиграл только четыре поединка из 13 проведенных, четыре матча еще свел вничью и пять раз проиграл.

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    В первом круге «Ипсвич» обыграл «Сандерленд» на его поле со счетом 2:1, а перед этим четыре из шести игр выиграли «черные коты» при двух мировых исходах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ипсвича» — 2.04, победа «Сандерленда» — 3.52, ничья — 3.62.

    Хозяева к этому матчу подходят не в лучшем состоянии, и поэтому вполне могут вновь не победить. В общем, ставим с Х на гостей.

    И также от этой игры не ждем изобилия забитых мячей и ставим на низовой тотал.

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    «Ипсвич» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» продлит безвыигрышную серию?
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