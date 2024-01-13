В 27-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Сандерленда». Поединок состоится 13 января и начнется в 20:30 по мск. «Ипсвич» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ипсвич»

По итогам 26 проведенных туров «Ипсвич» с 55 набранными баллами находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона. От третьей строки он оторвался на три пункта.

«Трактористы» в текущем первенстве потерпели только три поражения и последнее из них было пару недель тому назад, когда они уступили на выезде «Лидсу» 0:4.

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Всего же в отрезке минувших пяти туров они победить не могут, раз проиграв в этот период при четырех мировых. В прошлом туре была ничья со «Сток Сити» 0:0 в гостях, а после этого состоялась гостевая виктория над «Уимблдоном» 3:1 в Кубке Англии.

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На своей территории в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» провел 13 встреч, в которых добился девяти викторий, трижды расписал мировые и потерпел одно фиаско.

«Сандерленд»

«Сандерленд» с 40 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице второго английского дивизиона. Седьмую строку он опережает лишь на балл.

В прошлом туре «черные коты» смогли нанести домашнее поражение соседу по турнирке «Престону» со счетом 2:0. И данная виктория стала для них второй за последние три игры при одной ничьей.

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Перед этой же удачной серией коллектив проиграл два поединка без забитых мячей. А в преддверии этой встречи он был разгромлен на своем поле 0:3 «Ньюкаслом» в 1/32 финала Кубка Англии.

На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Сандерленд» выиграл только четыре поединка из 13 проведенных, четыре матча еще свел вничью и пять раз проиграл.

В первом круге «Ипсвич» обыграл «Сандерленд» на его поле со счетом 2:1, а перед этим четыре из шести игр выиграли «черные коты» при двух мировых исходах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ипсвича» — 2.04, победа «Сандерленда» — 3.52, ничья — 3.62.

Хозяева к этому матчу подходят не в лучшем состоянии, и поэтому вполне могут вновь не победить. В общем, ставим с Х на гостей.

И также от этой игры не ждем изобилия забитых мячей и ставим на низовой тотал.