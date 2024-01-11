11 января в рамках 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет против «Фрозиноне». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Ювентус» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

Туринцы здорово проводят этот сезон. Они потеряли только одиннадцать очков, проиграв одну игру и четырежды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четырнадцать побед. Туринский коллектив смог забить 29 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил двенадцать.

По итогам первых девятнадцати туров «черно-белые» смогли набрать 46 очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на целых семь пунктов опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

Коэффициенты матча Ювентус — Фрозиноне 1X2Новым игрокам 1.385.108.50Бонус$9500

В последних играх туринцы смогли победить «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Дженоа» (1:1) и переиграли «Наполи» (1:0) и «Монцу» (2:1). Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

Все прогнозы на футбол

В текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах. Подопечные Массимилиано Аллегри провели первую встречу в Кубке Италии, разгромив «Салернитану» (6:1). Они реально могут бороться сразу за два трофея.

«Фрозиноне»

Новичок этого сезона Серии А сразу же стал середняком лиги. Команда по итогам первых девятнадцати матчей смогла набрать девятнадцать пунктов и расположилась на пятнадцатой строчке в турнирной таблице. До еврокубковой зоны, конечно, далеко, однако и зона вылета в целых пяти очках, поэтому коллектив может чувствовать себя спокойно.

Команда из одноименного города смогла 25 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустила в свои. Думается, что отличным результатом для «канареек» будет сохранение прописки в элите, а вот на следующий сезоне «желто-синие» могут ставить уже цели повыше.

Также «чочарцы» успела провести уже три противостояния в Кубке Италии. Они сначала прошли «Пизу» (1:0), затем смогли в дополнительное время выбить «Торино» (2:1), а потом сенсационно на выезде разгромили грозный «Наполи» (4:0) и стали главной сенсацией турнира.

В последних играх «Фрозиноне» проиграл «Монце» (2:3), «Лацио» (1:3), «Ювентусу» (1:2) и «Лечче» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Торино» (0:0). Перед этим же подопечные Эусебио Ди Франческо уступили «Милану» и сломили сопротивление «Дженоа» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.38.

На викторию «Фрозиноне» дают 8.30, ничья оценена в 5.20.

Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что «Ювентус» сможет добыть уверенную победу минимум в два мяча.