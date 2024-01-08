Сирия
Сирийцы давно мечтают пробиться на чемпионат мира. Вот только всякий раз этой симпатичной сборной чего-то не хватает.
В двух стартовых поединках новой квалификации Сирия набрала 3 очка и занимает 3 место в своей группе. Между тем, за 2 позицию еще можно побороться с КНДР.
В своем последнем поединке сирийцы были жестко биты. Команда по всем статьям уступила японцам (0:5).
Поединки с Малайзией для команды проходят относительно успешно. Из четырех матчей выиграно два при одной коллизии.
И уж точно номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и оппонента явно не назовешь сверхсерьезным.
Малайзия
Малайзия в квалификации на мировой чемпионат стартовала блестяще. Оба стартовых поединка команда выиграла.
В своей группе Малайзия лидирует. Забито 5 мячей, однако в свои ворота пропущено три, да и оппоненты по квартету у команды скромные.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Малайзия с минимальным счетом переиграла Тайвань.
А вот до того малайцы перестреляли сборную Кыргызстана (4:3). Так что победы даются команде уж слишком натужно.
Нет сомнений, что Малайзия постарается максимально использовать контратаки. Гости вполне могут в этом преуспеть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сирии предлагают — 1.94.
На викторию Малайзии дают — 3.87, ничья оценена — в 3.54.
Сирийцы
Наш прогноз — Победа Сирии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.