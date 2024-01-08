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    Сирия быстро вскроет оборону малайцев

    Сирия — Малайзия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 января 2024 года

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    Сборная Сирии
    Сирия сыграет на своем поле с Малайзией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 января, начало — в 16:00 мск. Сирия — Малайзия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Сирия

    Сирийцы давно мечтают пробиться на чемпионат мира. Вот только всякий раз этой симпатичной сборной чего-то не хватает.

    В двух стартовых поединках новой квалификации Сирия набрала 3 очка и занимает 3 место в своей группе. Между тем, за 2 позицию еще можно побороться с КНДР.

    В своем последнем поединке сирийцы были жестко биты. Команда по всем статьям уступила японцам (0:5).

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    Поединки с Малайзией для команды проходят относительно успешно. Из четырех матчей выиграно два при одной коллизии.

    И уж точно номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и оппонента явно не назовешь сверхсерьезным.

    Малайзия

    Малайзия в квалификации на мировой чемпионат стартовала блестяще. Оба стартовых поединка команда выиграла.

    В своей группе Малайзия лидирует. Забито 5 мячей, однако в свои ворота пропущено три, да и оппоненты по квартету у команды скромные.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Малайзия с минимальным счетом переиграла Тайвань.

    А вот до того малайцы перестреляли сборную Кыргызстана (4:3). Так что победы даются команде уж слишком натужно.

    Нет сомнений, что Малайзия постарается максимально использовать контратаки. Гости вполне могут в этом преуспеть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сирии предлагают — 1.94.

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    На викторию Малайзии дают — 3.87, ничья оценена — в 3.54.

    Сирийцы явно сильнее соперника, к тому же полны желания реабилитироваться за недавнюю коллизию от японцев.

    Наш прогноз — Победа Сирии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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