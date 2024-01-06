6 января в Лечче в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Лечче» и «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Лечче» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лечче»

«Лечче» по итогам 18-ти туров занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на шесть очков, так что ведет активную борьбу за выживание.

При этом команда уже не выступает в Кубке Италии, где вылетела еще 1 ноября. Во втором раунде турнира она на своем поле потерпела поражение от представителя Серии B «Пармы» (2:4).

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Серии А он уступил на выезде «Аталанте» (0:1), пропустив единственный мяч на 58-й минуте.

Все прогнозы на Серию А

В двух последних поединках, которые пришлись на итальянскую лигу, коллектив потерпел два поражения, так что у хозяев если не кризис, то явно некоторый спад формы.

«Кальяри»

«Кальяри» по итогам 18-ти туров занимает 18-ю строчку турнирной таблицы Серии А в зоне вылета, уступая безопасной 17-й позиции по дополнительным показателям.

В то же время, команда только что вылетела из Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала 2 января она на выезде разгромно уступила «Милану» (1:4).

В своем последнем матче итальянского первенства клуб сыграл вничью, поделив очки со своим конкурентом в борьбе за выживание «Эмполи» (0:0).

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив ни разу не победил, трижды потерпев поражение и один раз сыграв вничью, так что у гостей откровенно провальная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Кальяри» оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

В семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Лечче» выиграет за 2,20, ведь в трех из четырех последних матчей «Кальяри» проиграл.