6 января в Фрозиноне в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Фрозиноне» и «Монца». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Фрозиноне» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» по итогам 18-ти туров занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на пять очков, так что ведет активную борьбу за выживание.

При этом команда успешно выступает в Кубке Италии, где уже вышла в четвертьфинал. На прошлой стадии турнира она и вовсе сенсационно разгромила на выезде чемпиона «Наполи» (4:0).

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Серии А он уступил на выезде «Лацио» (1:3), хотя по ходу игры вел со счетом 1:0.

Все прогнозы на Серию А

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Монца»

«Монца» по итогам 18-ти туров занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Серии А, где его отставание от зоны еврокубков (семь баллов) меньше, чем отрыв от зоны вылета (восемь пунктов).

В то же время, команда уже давно вылетела из Кубка Италии, где еще в первом раунде еще летом она на своем поле уступила представителю Серии B «Реджане» (1:2).

В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, клуб сыграл вничью, отобрав очки у действующего чемпиона «Наполи» (0:0) на выезде.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и трех ничьих, так что у гостей немного шансов на выигрыш.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Фрозиноне», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Монцы» оценивается в 2,67, ничья — в 3,35.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,25, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.