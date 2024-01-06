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    «Алавес» устроит «Бетису» выездное испытание

    «Алавес» — «Бетис». Ставки (к. 1.76) и прогноз на Кубок Испании 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Бетис»
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    Саму Омородион
    Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Бетисом» состоится 6 января в 22:00 по мск. «Алавес» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Алавес»

    «Алавес» пробился в этот раунд благодаря победе над «Террасой», однако с минимальным счетом 1:0. После этого клуб провел 4 поединка в чемпионате Испании.

    В 3 из 4 этих поединков хозяева проиграли. Первое фиаско им нанес «Лас-Пальмас» (1:0). Проиграть «Жироне» 0:3 в текущем сезоне, наверное, не так обидно.

    В конце декабря команда уступила мадридскому «Реалу» всего 0:1 и тут нужно отметить старания «басков».

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    Последним результатом стала ничья 1:1 с «Реал Сосьедадом». При этом домашняя серия поражений пока что сохраняется.

    «Бетис»

    У «Бетиса» выдалась непростая концовка года. Он упустил путевку в плей-офф Лиги Европы, поскольку проиграл пражской «Спарте» 0:1 и «Рейнджерс» 2:3 в последних турах евроубка.

    В итоге «бело-зеленые» стали третьей командой в своей группе и выступят в Лиге конференций.

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    • «Бетис» довольствовался ничьими в матчах с «Реал Сосьедадом» и «Жироной». Если с сан-себастьянцами севильцы разошлись нулевой, то с жирондинцами коллектив разошелся миром 1:1. В прошлом своем матче гости проиграли 1:2 «Сельте».

    В прошлом раунде Кубка «Бетис» со счетом 2:1 выиграл в гостях у скромного «Вильяновенсе».

    Прогноз и ставка

    Ставки на основные исходы принимаются с коэффициентами 2.44 и 2.70. За 1.79 и 4.95 можно поставить на проход команд в следующий раунд.

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    В октябре команды разошлись ничьей 1:1 в очной встрече игрового тура Примеры. В матче Кубка соперники давно не встречались. При этом отметим, что «Бетис» не проигрывает «Алавесу» 5 матчей, в 4 из них одержал победу.

    В этот раз севильцы находятся не в лучшей форме. «Алавес» достойно провел матчи с «Реалом» и «Реал Сосьедадом», так что это будет сложный выезд для подопечных Пеллегрини. После поражения от «Сельты» вера в победу «Алавеса» имеет место. Ставка на нулевую фору у хозяев за 1.76.

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    «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Алавес» устроит «Бетису» выездное испытание
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