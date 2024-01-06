Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Бетисом» состоится 6 января в 22:00 по мск. «Алавес» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алавес»

«Алавес» пробился в этот раунд благодаря победе над «Террасой», однако с минимальным счетом 1:0. После этого клуб провел 4 поединка в чемпионате Испании.

В 3 из 4 этих поединков хозяева проиграли. Первое фиаско им нанес «Лас-Пальмас» (1:0). Проиграть «Жироне» 0:3 в текущем сезоне, наверное, не так обидно.

В конце декабря команда уступила мадридскому «Реалу» всего 0:1 и тут нужно отметить старания «басков».

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Последним результатом стала ничья 1:1 с «Реал Сосьедадом». При этом домашняя серия поражений пока что сохраняется.

«Бетис»

У «Бетиса» выдалась непростая концовка года. Он упустил путевку в плей-офф Лиги Европы, поскольку проиграл пражской «Спарте» 0:1 и «Рейнджерс» 2:3 в последних турах евроубка.

В итоге «бело-зеленые» стали третьей командой в своей группе и выступят в Лиге конференций.

«Бетис» довольствовался ничьими в матчах с «Реал Сосьедадом» и «Жироной». Если с сан-себастьянцами севильцы разошлись нулевой, то с жирондинцами коллектив разошелся миром 1:1. В прошлом своем матче гости проиграли 1:2 «Сельте».

В прошлом раунде Кубка «Бетис» со счетом 2:1 выиграл в гостях у скромного «Вильяновенсе».

Прогноз и ставка

Ставки на основные исходы принимаются с коэффициентами 2.44 и 2.70. За 1.79 и 4.95 можно поставить на проход команд в следующий раунд.

В октябре команды разошлись ничьей 1:1 в очной встрече игрового тура Примеры. В матче Кубка соперники давно не встречались. При этом отметим, что «Бетис» не проигрывает «Алавесу» 5 матчей, в 4 из них одержал победу.

В этот раз севильцы находятся не в лучшей форме. «Алавес» достойно провел матчи с «Реалом» и «Реал Сосьедадом», так что это будет сложный выезд для подопечных Пеллегрини. После поражения от «Сельты» вера в победу «Алавеса» имеет место. Ставка на нулевую фору у хозяев за 1.76.