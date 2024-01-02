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    Сможет ли «Валенсия» обыграть «Вильярреал»?

    «Валенсия» — «Вильярреал». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Примера, 2 января 2024 года

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    «Валенсия»
    2 января в рамках 19-го тура испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Валенсия» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Валенсия»

    Команда является крепким середняком в испанской Примере. «Валенсии» тяжело претендовать на еврокубки, но шансы есть. Команда занимает 10-е место в таблице с 23 очками в активе, отставая от 6-й позиции на 8 баллов.

    За последние 5 матчей в Примере «Валенсия» выиграла только у «Райо Вальекано» (1:0), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. В одном из последних туров «Валенсия» поделила очки с «Барселоной» (1:1).

    Команда также занимает 10-е место в таблице Примеры по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 24-х возможных на своем поле. За этот период «Валенсия» забила 9 голов и 4 раза пропустила.

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    В предстоящем матче команда сыграет с «Вильярреалом», который проводит не самый лучший сезон. Сможет ли «Валенсия» стабилизировать свои результаты? Большой вопрос.

    «Вильярреал»

    Команда занимает 13-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе. «Вильярреал» пока не может чувствовать себя спокойно, опережая зону вылета лишь на 6 баллов.

    Эта команда является одной из самых пропускающих в Примере. «Вильярреал» вынимал мяч из своих ворот 35 голов при 26-и забитых. В последних тура команда также пропустила очень много.

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    • За последние 5 матчей во всех турнирах «Вильярреал» по 2 раза проиграл и победил, а также один раз сыграл вничью. За этот период команда забила 7 голов при 11-и пропущенных.

    «Вильярреал» и «Валенсия» встречались последний раз в мае 2023 года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Игрок «Валенсии» сумел сравнять счет на 72-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которого равен 2.25. Успех «Вильярреала» оценивается в 3.30, ничья — в 3.45.

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    Эти команды находятся не в лучшей форме. Можно рискнуть и предположить, что «Вильярреал» и «Валенсия» сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.45.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.75.

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    «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» обыграть «Вильярреал»?
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