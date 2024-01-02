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    Ливия обидит индонезийцев

    Индонезия — Ливия. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 января 2024 года

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    Ливия
    Индонезия сыграет на своем поле с Ливией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 2 января, начало — в 14:00 мск. Индонезия — Ливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Индонезия

    Эта команда нынче выступает не столь ярко. В квалификации на Мундиаль она набрала всего один балл в двух поединках.

    Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 6. Да и вообще, сама игра индонезийцев вызывает ряд вопросов.

    Свой последний поединок Индонезия отчасти может записать себе в актив. На выезде команда не дала себя обыграть Филиппинам (1:1).

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    А вот сборной Ирака Индонезия уступила по всем статьям (1:5). Зато сборная Брунея дважды подряд была обыграна с теннисными 6:0.

    В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет явные сложности с надежностью своих тылов.

    Ливия

    Эта команда нынче выступает довольно таки прилично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, сражаясь за проход в следующий этап.

    В двух матчах добыто четыре зачетных балла. Между тем, Ливия заметно прогрессирует, и явно способна подпортить нервы оппонентам.

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    • Свой последний поединок Ливия провела продуктивно. Команда расписала почетный паритет с Камеруном (1:1).

    Ливийцы в последних матчах смотрелись очень симпатично. Так что наверняка и в этом матче команда будет стремиться добить положительного результата.

    Наверняка Ливия будет действовать первым номером. Соперник не столь силен в плане надежности тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ливии предлагают — 2.50.

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    На викторию Индонезии дают — 2.63, ничья оценена — в 3.00.

    У индонезийцев огромные проблемы в плане надежности тылов, чем явно воспользуется прогрессирующая сборная Ливии.

    Наш прогноз — Победа Ливии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    Индонезия — Ливия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. Ливия обидит индонезийцев
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