Индонезия сыграет на своем поле с Ливией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 2 января, начало — в 14:00 мск. Индонезия — Ливия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Индонезия

Эта команда нынче выступает не столь ярко. В квалификации на Мундиаль она набрала всего один балл в двух поединках.

Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 6. Да и вообще, сама игра индонезийцев вызывает ряд вопросов.

Свой последний поединок Индонезия отчасти может записать себе в актив. На выезде команда не дала себя обыграть Филиппинам (1:1).

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А вот сборной Ирака Индонезия уступила по всем статьям (1:5). Зато сборная Брунея дважды подряд была обыграна с теннисными 6:0.

В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет явные сложности с надежностью своих тылов.

Ливия

Эта команда нынче выступает довольно таки прилично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, сражаясь за проход в следующий этап.

В двух матчах добыто четыре зачетных балла. Между тем, Ливия заметно прогрессирует, и явно способна подпортить нервы оппонентам.

Свой последний поединок Ливия провела продуктивно. Команда расписала почетный паритет с Камеруном (1:1).

Ливийцы в последних матчах смотрелись очень симпатично. Так что наверняка и в этом матче команда будет стремиться добить положительного результата.

Наверняка Ливия будет действовать первым номером. Соперник не столь силен в плане надежности тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ливии предлагают — 2.50.

На викторию Индонезии дают — 2.63, ничья оценена — в 3.00.

У индонезийцев огромные проблемы в плане надежности тылов , чем явно воспользуется прогрессирующая сборная Ливии.

Наш прогноз — Победа Ливии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.