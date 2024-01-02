Индонезия
Эта команда нынче выступает не столь ярко. В квалификации на Мундиаль она набрала всего один балл в двух поединках.
Причем забила команда 2 мяча, пропустив в свои ворота 6. Да и вообще, сама игра индонезийцев вызывает ряд вопросов.
Свой последний поединок Индонезия отчасти может записать себе в актив. На выезде команда не дала себя обыграть Филиппинам (1:1).
А вот сборной Ирака Индонезия уступила по всем статьям (1:5). Зато сборная Брунея дважды подряд была обыграна с теннисными 6:0.
В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Да и соперник имеет явные сложности с надежностью своих тылов.
Ливия
Эта команда нынче выступает довольно таки прилично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 3 месте, сражаясь за проход в следующий этап.
В двух матчах добыто четыре зачетных балла. Между тем, Ливия заметно прогрессирует, и явно способна подпортить нервы оппонентам.
Свой последний поединок Ливия провела продуктивно. Команда расписала почетный паритет с Камеруном (1:1).
Ливийцы в последних матчах смотрелись очень симпатично. Так что наверняка и в этом матче команда будет стремиться добить положительного результата.
Наверняка Ливия будет действовать первым номером. Соперник не столь силен в плане надежности тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ливии предлагают — 2.50.
На викторию Индонезии дают — 2.63, ничья оценена — в 3.00.
Наш прогноз — Победа Ливии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.