ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль Альварес и Джермелл ЧарлоГлавные итоги бокса в 2023 году Марко ВерраттиВерратти и еще пять игроков, на которых «Барселоне» надо обратить внимание в январе «Челси»«Лутон» — «Челси». Онлайн
  • 00:52
    • «Интер» потерял очки в матче с «Дженоа»
  • 00:15
    • Канада уступила Швеции на молодежном чемпионате мира
  • 22:25
    • «Наполи» и «Монца» поделили очки
  • 21:18
    • Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в Саудовской Аравии отменили
  • 21:12
    • В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»
  • 20:44
    • Тен Хаг: Когда наши сильнейшие игроки вернутся, мы можем победить любую команду
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» испытает проблемы с «Борнмутом»?!

    «Тоттенхэм» — «Борнмут». Ставка (к. 4.30) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 31 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм»
    31 декабря в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет против «Борнмут». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Декабря 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
    •

    «Тоттенхэм»

    Команда очень здорово начала нынешний сезон в АПЛ, занимая лидирующие позиции спустя пару месяцев после старта, но потом что-то пошло не так. После 19-и туров «шпоры» занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 балл.

    Несмотря на уход Гарри Кейна в «Баварию», «Тоттенхэм» все равно остался остроатакующей командой. «Шпоры» забили 39 голов за 19 встреч при 28-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Борнмут

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.403.90Бонус$9500
    •

    В последнее время «Тоттенхэм» довольно часто набирал очки. За последние 5 матчей «шпоры» трижды выиграли и дважды проиграли. В последнем туре «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (2:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    Все прогнозы на АПЛ

    В нынешнем сезоне команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 7-е место в лиге по этому показателю. «Тоттенхэм» набрал 18 очков из 27-и возможных дома.

    Несмотря на это, у «шпор» все равно есть яркий лидер, который способен решить исход матча. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин за 19 встреч забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

    «Борнмут»

    Команда является крепким середняком в нынешнем сезоне, занимая 12-е место в таблице с 25-ю очками в активе. «Борнмут» может чувствовать себя более менее спокойно, ведь команда отстает от зоны вылета на 10 баллов.

    Стоит отметить, что «Борнмут» пропустил 32 гола за 18 встреч при 27-и забитых. В последнее время команда удивляла результатами, да и забивала много голов.

  • Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24
  • Рейтинг лучших летних новичков европейского сезона 2023/24 на данный момент
  • Вчера

    • У «Борнмута» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда выиграла 6 встреч при одной ничьей, забив за это время 18 голов при 5-и пропущенных.

    В последнем туре «Борнмут» разгромил «Фулхэм» (3:0), не оставив ни единого шанса сопернику. К тому же, матчем ранее команда вырвала победу у «Ноттингем Форест», забив решающий мяч на 90+4-й минуте.

    Последний раз «Борнмут» и «Тоттенхэм» встречались между собой в августе этого года. В том матче «шпоры» обыграли своего соперника со счетом 2:0. Сможет ли «Борнмут» дать бой «Тоттенхэму» на сей раз?

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1.80. Успех «Борнмут» оценивается в 3.80, ничья — в 4.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Борнмут» выступает очень мощно в последнее время. Можно предположить, что гости покусают «шпор» и добьются ничейного результата.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 4.30.

    Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хьюстон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финикс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Денвер — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сонего — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хуркач — Сейбот Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» испытает проблемы с «Борнмутом»?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры