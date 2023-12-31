31 декабря в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет против «Борнмут». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тоттенхэм»

Команда очень здорово начала нынешний сезон в АПЛ, занимая лидирующие позиции спустя пару месяцев после старта, но потом что-то пошло не так. После 19-и туров «шпоры» занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 балл.

Несмотря на уход Гарри Кейна в «Баварию», «Тоттенхэм» все равно остался остроатакующей командой. «Шпоры» забили 39 голов за 19 встреч при 28-и пропущенных.

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В последнее время «Тоттенхэм» довольно часто набирал очки. За последние 5 матчей «шпоры» трижды выиграли и дважды проиграли. В последнем туре «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (2:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

Все прогнозы на АПЛ

В нынешнем сезоне команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 7-е место в лиге по этому показателю. «Тоттенхэм» набрал 18 очков из 27-и возможных дома.

Несмотря на это, у «шпор» все равно есть яркий лидер, который способен решить исход матча. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин за 19 встреч забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

«Борнмут»

Команда является крепким середняком в нынешнем сезоне, занимая 12-е место в таблице с 25-ю очками в активе. «Борнмут» может чувствовать себя более менее спокойно, ведь команда отстает от зоны вылета на 10 баллов.

Стоит отметить, что «Борнмут» пропустил 32 гола за 18 встреч при 27-и забитых. В последнее время команда удивляла результатами, да и забивала много голов.

У «Борнмута» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда выиграла 6 встреч при одной ничьей, забив за это время 18 голов при 5-и пропущенных.

В последнем туре «Борнмут» разгромил «Фулхэм» (3:0), не оставив ни единого шанса сопернику. К тому же, матчем ранее команда вырвала победу у «Ноттингем Форест», забив решающий мяч на 90+4-й минуте.

Последний раз «Борнмут» и «Тоттенхэм» встречались между собой в августе этого года. В том матче «шпоры» обыграли своего соперника со счетом 2:0. Сможет ли «Борнмут» дать бой «Тоттенхэму» на сей раз?

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1.80. Успех «Борнмут» оценивается в 3.80, ничья — в 4.30.

«Борнмут» выступает очень мощно в последнее время. Можно предположить, что гости покусают «шпор» и добьются ничейного результата.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 4.30.

Еще один вариант ставки — Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.93.