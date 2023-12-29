29 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Порту» сыграет против «Шавиша». Начало игры запланировано на 23:45 по мск. «Порту» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Порту»

Коллектив из одноименного города, как и всегда, является одним из претендентов на завоевание чемпионского титула. Команда из Порту сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «сине-белых» на данный момент 31 очко.

«Драконы» только на три пункта отстают от лидирующего «Спортинга» и на два балла — от второй «Бенфики». При этом, только на два пункта от них отстают «Брага» и «Витория Гимарайнш». Вся борьба еще впереди. «Портистас» смогли 21 раз поразить ворота соперника и только одиннадцать пропустить в свои.

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Также «Порту» уже пробился в 1/8 финала Кубка Портуалии, где сыграет с «Эшиторил» и в эту же стадию турнира Лиги чемпионов, где сразится против «Арсенала». На групповой стадии португальский коллектив стал вторым в квартете с «Барселоной», «Шахтером» и «Антверпеном».

Все прогнозы на футбол

В последних турах подопечные Сержиу Консейсау проиграли «Спортингу» (0:2) и победили «Каса Пиа» (3:1). До этого также были виктории над «Фамликаном» (3:0) и «Виторией Гимарайнш» (2:1), а также поражение в противостоянии с «Эшиторилом» (0:1).

«Шавиш»

Команда из одноименного города в округе Вила-Реал на севере Португалии борется за выживание в текущем сезоне. Третья команда Второй по силе лиги по итогам минувшего сезона сейчас располагается на последней строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе только десять очков.

Коллектив из Шавиша находится только в двух баллов от спасительной зоны, поскольку именно на столько отстает от «Жил Висенте», «Риу Аве» и «Визелы». Также три очка отставания от «Ароки». «Отважные» будут до конца биться за то, чтобы остаться в сильнейшим дивизионе, что и есть их целью.

«Флавиенцы» также уже вылетели из Кубка Португалии. Они в поединке 1/32 финала в серии пенальти уступили скромному «Канеласу 2010». С Кубком лиги «тразушмонтинцы» также попрощались на первой же стадии турнира, по пенальти уступив «АВС».

В последних матчах «Шавиш» проиграл «Каса Пиа» (1:3) и «Эшторилу» (0:4), а вот до этого смог сломить сопротивление «Визелы» (2:1). Перед эти же подопечные Витора Кампелоса также уступили «Портимоненсе» (1:2)«Бенфике» (0:2) и «Витории Гимарайнш» (0:5).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Порту» предлагают поставить за 1.17.

На викторию «Шавиша» дают 16.00, ничья оценена в 7.40.

Наши прогноз и ставка — «Шавиш» не забьет.

Также поставим на уверенную победу «Порту», но немного перестрахуемся.