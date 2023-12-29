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    Вернется ли «Норвич» в топ-10?

    «Миллуолл» — «Норвич». Ставка (к. 1.83) и прогноз на английский Чемпионшип 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Норвич»
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    «Миллуолл» — фаворит матча
    29 декабря в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Миллуолл» и «Норвич». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Миллуолл» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» по итогам 24-х туров занимает 20-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны вылета, поэтому он в самой гуще борьбы за выживание.

    Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле разгромно уступила «Рэдинг» (0:4).

    Коэффициенты матча Миллуолл — Норвич Сити

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  • 2.503.402.80Бонус$9500
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    В своем последнем матче на своем поле клуб одержал победу. В предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось обыграть КПР, забив два безответных мяча — 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что хозяева, в целом, находятся в нелохой форме.

    «Норвич»

    После 24-х матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Норвич» находится на 12-й позиции, отставая на два очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

    Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. В третьем раунде турнира летом она на выезде уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

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  • Вчера

    • В своем последнем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Вест Бромвичу» (0:1), пропустив один безответный мяч.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на Чемпионшип, так что, в целом, «Канарейки» в хорошей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Норвича» оценивается в 2,80, ничья — в 3,40.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,83.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,40, ведь в двух из трех последних матчей «Миллуолла» фиксировалась ничья.

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    «Миллуолл» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Норвич» в топ-10?
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