29 декабря в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Миллуолл» и «Норвич». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Миллуолл» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Миллуолл»

«Миллуолл» по итогам 24-х туров занимает 20-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны вылета, поэтому он в самой гуще борьбы за выживание.

Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле разгромно уступила «Рэдинг» (0:4).

Коэффициенты матча Миллуолл — Норвич Сити 1X2Новым игрокам 2.503.402.80Бонус$9500

В своем последнем матче на своем поле клуб одержал победу. В предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось обыграть КПР, забив два безответных мяча — 2:0.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что хозяева, в целом, находятся в нелохой форме.

«Норвич»

После 24-х матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Норвич» находится на 12-й позиции, отставая на два очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. В третьем раунде турнира летом она на выезде уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).

В своем последнем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Вест Бромвичу» (0:1), пропустив один безответный мяч.

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на Чемпионшип, так что, в целом, «Канарейки» в хорошей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Норвича» оценивается в 2,80, ничья — в 3,40.

В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,83.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,40, ведь в двух из трех последних матчей «Миллуолла» фиксировалась ничья.