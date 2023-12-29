«Миллуолл»
«Миллуолл» по итогам 24-х туров занимает 20-ю строчку с отставанием в шесть очков от зоны вылета, поэтому он в самой гуще борьбы за выживание.
Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле разгромно уступила «Рэдинг» (0:4).
Коэффициенты матча Миллуолл — Норвич Сити
В своем последнем матче на своем поле клуб одержал победу. В предыдущем туре Чемпионшипа ему удалось обыграть КПР, забив два безответных мяча — 2:0.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при одной победе и двух ничьих, так что хозяева, в целом, находятся в нелохой форме.
«Норвич»
После 24-х матчей второго дивизиона чемпионата Англии «Норвич» находится на 12-й позиции, отставая на два очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.
Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. В третьем раунде турнира летом она на выезде уступила представителю АПЛ «Фулхэму» (1:2).
В своем последнем матче клуб в рамках второго дивизиона первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Вест Бромвичу» (0:1), пропустив один безответный мяч.
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на Чемпионшип, так что, в целом, «Канарейки» в хорошей форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Миллуолл», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Норвича» оценивается в 2,80, ничья — в 3,40.
В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,83.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,40, ведь в двух из трех последних матчей «Миллуолла» фиксировалась ничья.