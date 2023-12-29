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    «Ипсвич» прервет серию без викторий

    «Ипсвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.36) на футбол 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    «Ипсвич»
    В 25-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс». Поединок состоится 29 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Ипсвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ипсвич Таун 22:45 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ипсвич»

    По итогам 24 проведенных туров «Ипсвич» с 53 набранными баллами находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона. От третьей строки он оторвался на пять пунктов.

    «Трактористы» в текущем первенстве потерпели только три поражения и последнее из них было неделю тому назад, когда они уступили на выезде «Лидсу» 0:4.

    В прошлом же туре коллектив на своем поле поделил очки с лидирующим «Лестером» 1:1. И этой мировой он продлил свою безвыигрышную серию до трех встреч, где раз уступил и дважды играл вничью.

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    На своей территории в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» провел 12 встреч, в которых девяти викторий, дважды расписал мировые и потерпел одно фиаско.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент разместился в зоне вылета, на 22 строке в таблице. У лондонцев на счету 20 набранных баллов и отставание от безопасной строки в пять пунктов.

    «Обручи» проиграли свои три последние игры чемпионата, уступив на своей территории «Саутгемптону» 0:1, а также в гостевых поединках «Шеффилд Уэнсдей» 1:2 и «Миллуоллу» 0:2 в прошлом туре.

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    • До этой же неудачной серии столичная команда не знала горечи поражений на протяжении четырех встреч кряду. В этот период она добилась трех викторий и расписала одну мировую.

    В гостях в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл три матча из 13 проведенных, еще два поединка свел вничью и восемь раз проиграл.

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    В первом круге «Ипсвич» обыграл «КПР» на его поле со счетом 1:0. До этого же четыре из пяти очных встреч этих клубов выиграли «обручи» при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ипсвича» — 1.44, победа «КПР» — 7.10, ничья — 4.65.

    В поединке одной из самых результативных команд лиги этого сезона с одной из само нерезультативных, рекомендуем ставить на победу хозяев без пропущенных мячей.

    И также прогнозируем в данном противостоянии, что «Ипсвич» сможет забить в каждом из таймов.

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    «Ипсвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» прервет серию без викторий
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