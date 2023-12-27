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    «Маккаби» Тель-Авив заметно прибавит после перерыва

    «Маккаби» Тель-Авив — «Бейтар». Ставка (к. 3.04) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Бейтар»
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    «Маккаби» Тель-Авив
    «Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с «Бейтаром» в рамках 12-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 21:30 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Бейтар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» Тель-Авив в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на вершине турнирной таблицы.

    Причем в 10 матчах чемпионата тельавивский клуб выиграл 9 раз при одной ничьей. Да и оборона надежна: пропущено всего 7 мячей.

    В минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Маккаби» Тель-Авив сумел переиграть одноклубников из Петах-Тиквы (2:1).

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    А вот до того «Маккаби» Тель-Авив переиграл «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0). Да и отрыв от ближайшего преследователя весьма комфортный.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Тельавивцы явно не планируют терять очки на ровном месте.

    «Бейтар»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Бейтар» находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Вот только с надежностью тылов имеются проблемы. В 11 поединках чемпионата Израиля в воротах «Бейтара» побывало уже 15 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Бейтар» дома расписал боевую мировую с «Хапоэлем» Беэр-Шева (4:4).

    Поединки с тельавивцами складываются для команды неудачно. Из пяти последних матчей выигран всего один при трех поражениях.

    Наверняка «Бейтар» будет стремиться добыть хотя бы балл. Более того, в последнем очном поединке команда одолела соперника (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.33.

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    На викторию «Бейтара» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.05.

    «Маккаби» Тель-Авив на голову сильнее соперника, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Бейтар»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив заметно прибавит после перерыва
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