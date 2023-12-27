«Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с «Бейтаром» в рамках 12-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 21:30 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Бейтар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на вершине турнирной таблицы.

Причем в 10 матчах чемпионата тельавивский клуб выиграл 9 раз при одной ничьей. Да и оборона надежна: пропущено всего 7 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Маккаби» Тель-Авив сумел переиграть одноклубников из Петах-Тиквы (2:1).

Все прогнозы на футбол

А вот до того «Маккаби» Тель-Авив переиграл «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0). Да и отрыв от ближайшего преследователя весьма комфортный.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Тельавивцы явно не планируют терять очки на ровном месте.

«Бейтар»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Бейтар» находится на 9 месте турнирной таблицы.

Вот только с надежностью тылов имеются проблемы. В 11 поединках чемпионата Израиля в воротах «Бейтара» побывало уже 15 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Бейтар» дома расписал боевую мировую с «Хапоэлем» Беэр-Шева (4:4).

Поединки с тельавивцами складываются для команды неудачно. Из пяти последних матчей выигран всего один при трех поражениях.

Наверняка «Бейтар» будет стремиться добыть хотя бы балл. Более того, в последнем очном поединке команда одолела соперника (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.33.

На викторию «Бейтара» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.05.

«Маккаби» Тель-Авив на голову сильнее соперника, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах .

Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.