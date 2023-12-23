23 декабря в матче 23-го тура чемпионата Англии, Чемпионшипа, сыграют «Сандерленд» и «Ковентри». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Сандерленд» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сандерленд»

«Сандерленд» по итогам 22-х туров занимает седьмую строчку с отставанием от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ (шесто место) на три очка.

Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела домашнее поражение от «Крю Александра» (1:1) по пенальти.

Коэффициенты матча Сандерленд — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 1.973.653.70Бонус$9500

В своем последнем матче Чемпионшипа «Черные Коты» также потерпели поражение. На выезде они проиграли «Бристоль Сити» (0:1), не сумев забить хоты бы один мяч.

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В шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

«Ковентри»

После 22-х туров чемпионата Англии «Ковентри» находится на 15-й позиции с отрывом в семь очков от зоны вылета и отставанием в девять баллов от зоны плей-офф АПЛ.

Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Уимблдона» (1:2).

В своем последнем поединке клуб в рамках Чемпионшипа на выезде довольствовался мировой в матче против «Лидса» (1:1), спасшись от поражения на 66-й минуте.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе и двух ничьих, так что у гостей, в целом, неплохая форма, которая позволяет как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сандерленд», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Ковентри» оценивается в 3,70, ничья — в 3,65.

В трех последних матчах гости не проигрывали.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» не проиграет за 1,83.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостией был реализован именно такой сценарий.