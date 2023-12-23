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    Окажется ли «Сандерленд» в зоне плей-офф АПЛ?

    «Сандерленд» — «Ковентри». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, Чемпионшип, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Ковентри»
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    «Сандерленд» — фаворит матча
    23 декабря в матче 23-го тура чемпионата Англии, Чемпионшипа, сыграют «Сандерленд» и «Ковентри». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Сандерленд» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Декабря 2023 года
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    «Сандерленд»

    «Сандерленд» по итогам 22-х туров занимает седьмую строчку с отставанием от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ (шесто место) на три очка.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела домашнее поражение от «Крю Александра» (1:1) по пенальти.

    Коэффициенты матча Сандерленд — Ковентри Сити

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    В своем последнем матче Чемпионшипа «Черные Коты» также потерпели поражение. На выезде они проиграли «Бристоль Сити» (0:1), не сумев забить хоты бы один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    В шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Ковентри»

    После 22-х туров чемпионата Англии «Ковентри» находится на 15-й позиции с отрывом в семь очков от зоны вылета и отставанием в девять баллов от зоны плей-офф АПЛ.

    Команда также уже давно не выступает в Кубке Лиге, где прекратила борьбу еще в первом раунде, в котором она потерпела выездное поражение от «Уимблдона» (1:2).

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    • В своем последнем поединке клуб в рамках Чемпионшипа на выезде довольствовался мировой в матче против «Лидса» (1:1), спасшись от поражения на 66-й минуте.

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе и двух ничьих, так что у гостей, в целом, неплохая форма, которая позволяет как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Сандерленд», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Ковентри» оценивается в 3,70, ничья — в 3,65.

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    В трех последних матчах гости не проигрывали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» не проиграет за 1,83.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей гостией был реализован именно такой сценарий.

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    «Сандерленд» — «Ковентри»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Сандерленд» в зоне плей-офф АПЛ?
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