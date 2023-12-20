«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 22:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Айнтрахт» Фр

«Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Сейчас команда находится на скромном для себя 8 месте.

Зато атакует «Айнтрахт» Фр довольно таки результативно. В 15 матчах франкфуртцы набили 24 мяча.

В минувшем туре чемпионата франкфуртцы потерпели болезненную коллизию. Команда пропустила три безответных мяча от мощного «Байера».

Все прогнозы на Бундеслигу

Это поражение стало для команды вторым кряду. Причем в этих поединках франкфуртцы не забили ни разу.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Пора бы «Айнтрахту» Фр подниматься в зону еврокубков!

«Боруссия» М

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в скромных середняках. Сейчас «Боруссия» М находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Вот только оборона частенько дает сбои. В 15 поединках Бундеслиги в воротах «жеребят» побывало уже 33 мяча.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Боруссия» М дома не сумела переиграть «Вердер» (2:2).

Серия из трех матчей без побед явно угнетает. Да и вообще, со стабильностью у гладбахцев имеются серьезные нелады.

Наверняка «Боруссия» М будет стремиться добыть хотя бы балл. «Жеребята» неплохо атакуют, однако последний раз обыгрывали франкфуртцев еще два с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.89.

На викторию «Боруссии» М дают — 4.06, ничья оценена — в 4.16.

Атака гладбахцев уравновесит слабость тылов , да и пора бы «жеребятам» активнее набирать очки.

Наш прогноз — Победа «Боруссии» М или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.74.