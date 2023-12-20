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    «Айнтрахту» победы не видать?!

    «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 декабря 2023 года

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    «Айнтрахт» Франкфурт
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 22:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Айнтрахт» Фр

    «Айнтрахт» Фр в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Сейчас команда находится на скромном для себя 8 месте.

    Зато атакует «Айнтрахт» Фр довольно таки результативно. В 15 матчах франкфуртцы набили 24 мяча.

    В минувшем туре чемпионата франкфуртцы потерпели болезненную коллизию. Команда пропустила три безответных мяча от мощного «Байера».

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    Это поражение стало для команды вторым кряду. Причем в этих поединках франкфуртцы не забили ни разу.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Пора бы «Айнтрахту» Фр подниматься в зону еврокубков!

    «Боруссия» М

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в скромных середняках. Сейчас «Боруссия» М находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Вот только оборона частенько дает сбои. В 15 поединках Бундеслиги в воротах «жеребят» побывало уже 33 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Боруссия» М дома не сумела переиграть «Вердер» (2:2).

    Серия из трех матчей без побед явно угнетает. Да и вообще, со стабильностью у гладбахцев имеются серьезные нелады.

    Наверняка «Боруссия» М будет стремиться добыть хотя бы балл. «Жеребята» неплохо атакуют, однако последний раз обыгрывали франкфуртцев еще два с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.89.

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    На викторию «Боруссии» М дают — 4.06, ничья оценена — в 4.16.

    Атака гладбахцев уравновесит слабость тылов, да и пора бы «жеребятам» активнее набирать очки.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» М или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.74.

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    «Айнтрахт» Фр — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Айнтрахту» победы не видать?!
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