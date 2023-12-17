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    Сможет ли «Рома» удержать четвертое место в Серии А?

    «Болонья» — «Рома». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Серия А, 17 декабря 2023 года

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    Жозе Моуринью — главный тренер «Ромы»
    17 декабря в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Болонья» сыграет против «Ромы». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Болонья» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Декабря 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 20:00 Рома Рома
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    «Болонья»

    Команда проводит довольно неплохой сезон, занимая 5-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Болонья» ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, и пока команда идет по верному пути.

    За последние 5 матчей в Серии А «Болонья» проиграла только «Фиорентине» (1:2), трижды победила и один раз сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла «Салернитану» со счетом 2:1, создав комфортное преимущество уже к 20-й минуте встречи.

    Коэффициенты матча Болонья — Рома

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    Стоит отметить, что «Болонья» входит в 5-ку лидеров Серии А по результатам домашних встреч, забрав 16 очков из 21-го возможного, пропустив за 7 встреч дома лишь 4 гола при 10-и пропущенных.

    Все прогнозы на Серию А

    В предстоящем матче «Болонья» встретится с прямым конкурентом по таблице — «Ромой». У хозяев есть отличная возможность запрыгнуть в зону ЛЧ, но соперник также хорош в последнее время, «Болоньи» точно не будет легко.

    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью не лучшим образом начала нынешний сезон, но сейчас набрала отличный ход. «Рома» уже занимает 4-е место, отставая от 3-ки лидеров лишь на 4 балла.

    Подопечые Моуринью — одни из самых результативных в Серии А. За 15 встреч «Рома» забила 28 голов при 17-и пропущенных. К тому же, в последних встречах команда стабильно набирает очки.

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    • У «Ромы» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 6 матчей подряд. За этот период команда по 3 раза победила и сыграла вничью. В последнем туре Серии А с «Фиорентиной» «Рома» лишилась 2-х игроков, которые получили красные карточки, но все равно сыграла вничью (1:1).

    Последняя очная встреча между «Болоньей» и «Ромой» состоялась в мае этого года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). «Болонья» и «Рома» так и не смогли забить, хотя «красно-синие» владели преимуществом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью» коэффициент на победу которого равен 2.40. Успех «Ромы» оценивается в 3.30, ничья — в 3.00.

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    Обе команды имеют турнирную мотивацию. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.05.

    Еще один вариант ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 2.03.

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    «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рома» удержать четвертое место в Серии А?
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