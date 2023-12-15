«Фаренсе» сыграет на своем поле с «Эштрелой» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 23:15 мск. «Фаренсе» — «Эштрела»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фаренсе»

Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует приличные результаты. «Фаренсе» находится на высоком для себя 8 месте.

Причем с атакой у команды полный порядок. В 13 поединках чемпионата игроки «Фаренсе» наколотили 22 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Фаренсе» добыл важнейший зачетный балл. На выезде команда дала бой «Бенфике» (1:1).

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А вот до того команда потерпела обидное поражение. В родных стенах она уступила «Витории Гимарайнш» со счетом 1:2.

Матчи с «Эштрелой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков выигран только один при двух коллизиях.

«Эштрела»

Эта команда в нынешнем сезоне также примиряет на себя роль середняка лиги. Ныне «Эштрела» находится на 9 месте турнирной таблицы.

В плане реализации у команды имеются значительные сложности. В 13 поединках ей удалось отличиться лишь 15 результативными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Эштрела» в родных стенах нанесла поражение крепкой «Боавиште» (3:1).

Правда, эта виктория стала для команды лишь четвертой в чемпионате. Да и последняя виктория над «Фаренсе» случилась еще более двух лет назад.

Наверняка «Эштрела» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. В матче соседей по турнирной таблице на первый план должен выйти пресловутый характер.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фаренсе» предлагают — 2.01.

На викторию «Эштрелы» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.62.

Фактор своего поля и неплохой уровень реализации должны помочь «Фаренсе» взять три очка.

Наш прогноз — Победа «Фаренсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.