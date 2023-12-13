«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 13 декабря, начало — 20:45 (мск) «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Црвена Звезда»

После пяти туров сербский клуб фактически лишился шансов продолжить борьбу в еврокубках. У него сейчас всего одно очко, а отставание от «Янг Бойз» равно трем баллам.

Первый матч между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити» завершился победой англичан на своем поле со счетом 1:3. Сербы первыми открыли счет усилиями Османа Букари, но после перерыва получили три мяча в ответ от разозленных «горожан».

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В национальном чемпионате «Црвена Звезда» лидирует вместе с «Партизаном», но все равно работа израильтянина Барака Бахара вызывает много вопросов у руководства, и он может быть освобожден от своей должности в зимний перерыв.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем туре чемпионата Сербии команда уверенно на своем поле обыграла «Младость» со счетом 3:1 и сейчас имеет серию побед из девяти матчей подряд.

«Манчестер Сити»

После пяти туров на групповой стадии Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы имеет 100% результат, одержав победы во всех матчах. В последнем туре она взяла три очка, победив на своем поле «Лейпциг» со счетом 3:2, чем гарантировала себе первую строчку в таблице.

В той встрече «Манчестер Сити» очень слабо провел первый тайм и «горел» к перерыву 0:2, но нашел в себе силы переломить ход неудачного поединка, забив три гола в ответ. Отличились Эрлинг Холланд, Фил Фоден и Хулиан Альварес.

С «Црвеной Звездой» первый матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счетом 3:1, и снова команда Гвардиолы уступала после первой 45-минутки, но затем перевернула ход игры в свою пользу.

Сейчас «Манчестер Сити» находится не в лучших кондициях, чему свидетельство четвертое место в АПЛ и последние игры в чемпионате. Сначала было поражение от «Астон Виллы» (0:1), а потом непростая победа над аутсайдером «Лутоном» (2:1).

Прогноз и ставка

Перед этим матчем букмекеры на «Црвену Звезду» дают коэффициент 8,90, на победу «Манчестер Сити» — 1,35, а на ничейный исход — 5,80.

В этом матче соперники могут играть в свое удовольствие и не сильно думать о конечном результате. «Манчестер Сити» вряд ли привезет сильнейших футболистов в Белград, им предстоят гораздо более важные матчи в ближайшее время.

Мы считаем, что игра будет открытой и хорошим вариантом для прогноза и ставки станет тотал больше 3 за 1,81.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на ничейный исход за 5,80. Он вполне устроит обе команды.