ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльТрансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря Анастасия ТихоноваТихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
    Все новости спорта

    На соперников не будет довлеть конечный результат

    «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.81) и прогноз на Лигу чемпионов 13 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Црвена Звезда Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жереми Доку и Хосеп Гвардиола
    «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 13 декабря, начало — 20:45 (мск) «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 13 Декабря 2023 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 20:45 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Црвена Звезда»

    После пяти туров сербский клуб фактически лишился шансов продолжить борьбу в еврокубках. У него сейчас всего одно очко, а отставание от «Янг Бойз» равно трем баллам.

    Первый матч между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити» завершился победой англичан на своем поле со счетом 1:3. Сербы первыми открыли счет усилиями Османа Букари, но после перерыва получили три мяча в ответ от разозленных «горожан».

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Манчестер Сити

    1X2Новым игрокам
  • 7.705.601.38Бонус$9500
    •

    В национальном чемпионате «Црвена Звезда» лидирует вместе с «Партизаном», но все равно работа израильтянина Барака Бахара вызывает много вопросов у руководства, и он может быть освобожден от своей должности в зимний перерыв.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем туре чемпионата Сербии команда уверенно на своем поле обыграла «Младость» со счетом 3:1 и сейчас имеет серию побед из девяти матчей подряд.

    «Манчестер Сити»

    После пяти туров на групповой стадии Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы имеет 100% результат, одержав победы во всех матчах. В последнем туре она взяла три очка, победив на своем поле «Лейпциг» со счетом 3:2, чем гарантировала себе первую строчку в таблице.

    В той встрече «Манчестер Сити» очень слабо провел первый тайм и «горел» к перерыву 0:2, но нашел в себе силы переломить ход неудачного поединка, забив три гола в ответ. Отличились Эрлинг Холланд, Фил Фоден и Хулиан Альварес.

  • Возвращение «Энджбола». Сон и Ришарлисон растерзали истощенный «Ньюкасл»
  • Уверенная домашняя победа «Тоттенхэма» — в нашем обзоре английской прессы
  • Вчера

    • С «Црвеной Звездой» первый матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счетом 3:1, и снова команда Гвардиолы уступала после первой 45-минутки, но затем перевернула ход игры в свою пользу.

    Сейчас «Манчестер Сити» находится не в лучших кондициях, чему свидетельство четвертое место в АПЛ и последние игры в чемпионате. Сначала было поражение от «Астон Виллы» (0:1), а потом непростая победа над аутсайдером «Лутоном» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Перед этим матчем букмекеры на «Црвену Звезду» дают коэффициент 8,90, на победу «Манчестер Сити» — 1,35, а на ничейный исход — 5,80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В этом матче соперники могут играть в свое удовольствие и не сильно думать о конечном результате. «Манчестер Сити» вряд ли привезет сильнейших футболистов в Белград, им предстоят гораздо более важные матчи в ближайшее время.

    Мы считаем, что игра будет открытой и хорошим вариантом для прогноза и ставки станет тотал больше 3 за 1,81.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на ничейный исход за 5,80. Он вполне устроит обе команды.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Сонмез — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Буассон — Младенович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.90
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Окленд Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сток Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Блэкберн — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Копенгаген — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. На соперников не будет довлеть конечный результат
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры