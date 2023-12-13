«Боруссия» Д
Немцы уже забронировали себе путевку в плей-офф. Более того, даже ничья в этом поединке оставит их на 1 месте в группе.
Причем с атакой у дортмундцев складывается не особо. В 5 матчах Лиги чемпионов забито всего 6 мячей.
Коэффициенты матча Боруссия Д — ПСЖ
В своем предыдущем поединке команда «Боруссия» Д проиграла. Дома команда уступила сильному «РБ Лейпцигу» (2:3).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у бельгийского клуба не все так позитивно. Сразу несколько ведущих исполнителей оказались в клубном лазарете.
И уж совсем очевидно, что хозяева постараются сохранить первую строчку. Вот только команда не побеждает уже в трех матчах кряду.
ПСЖ
Парижане пока еще не обеспечили себе проход в плей-офф Лиги чемпионов. Так что с мотивацией в этом матче у них проблем не будет.
Вот только с надежностью тылов у команды не складывается. В 5 матчах группового этапа пропущено 7 мячей.
В своем последнем поединке ПСЖ добыл сложную викторию. Дома парижане переиграли крепкий «Нант» (2:1).
А вот до того команда одолела еще и «Гавр» (2:0). Правда, в последнем своем матче в рамках Лиги чемпионов парижане не смогли одолеть «Ньюкасл» (1:1).
Гости в явно будут нестись вперед с первых минут матча. Атака во главе с Килианом Мбаппе должна сказать свое веское слово.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.94.
На викторию «Боруссии» Д дают — 3.95, ничья оценена — в 4.08.
Парижане
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.