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    Парижане обеспечат голевое изобилие

    «Боруссия» Д — ПСЖ. Дерзкая ставка за 7.50 на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 13 Декабря 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Боруссия» Д

    Немцы уже забронировали себе путевку в плей-офф. Более того, даже ничья в этом поединке оставит их на 1 месте в группе.

    Причем с атакой у дортмундцев складывается не особо. В 5 матчах Лиги чемпионов забито всего 6 мячей.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — ПСЖ

    1X2Новым игрокам
  • 3.804.201.87Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда «Боруссия» Д проиграла. Дома команда уступила сильному «РБ Лейпцигу» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у бельгийского клуба не все так позитивно. Сразу несколько ведущих исполнителей оказались в клубном лазарете.

    И уж совсем очевидно, что хозяева постараются сохранить первую строчку. Вот только команда не побеждает уже в трех матчах кряду.

    ПСЖ

    Парижане пока еще не обеспечили себе проход в плей-офф Лиги чемпионов. Так что с мотивацией в этом матче у них проблем не будет.

    Вот только с надежностью тылов у команды не складывается. В 5 матчах группового этапа пропущено 7 мячей.

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    • В своем последнем поединке ПСЖ добыл сложную викторию. Дома парижане переиграли крепкий «Нант» (2:1).

    А вот до того команда одолела еще и «Гавр» (2:0). Правда, в последнем своем матче в рамках Лиги чемпионов парижане не смогли одолеть «Ньюкасл» (1:1).

    Гости в явно будут нестись вперед с первых минут матча. Атака во главе с Килианом Мбаппе должна сказать свое веское слово.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.94.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 3.95, ничья оценена — в 4.08.

    Парижане имеют высочайший атакующий потенциал, к тому же соперник в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Боруссия» Д — ПСЖ: прогноз, ставка (7.50), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Парижане обеспечат голевое изобилие
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