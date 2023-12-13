«Боруссия» Д сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» Д

Немцы уже забронировали себе путевку в плей-офф. Более того, даже ничья в этом поединке оставит их на 1 месте в группе.

Причем с атакой у дортмундцев складывается не особо. В 5 матчах Лиги чемпионов забито всего 6 мячей.

Коэффициенты матча Боруссия Д — ПСЖ 1X2Новым игрокам 3.804.201.87Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Боруссия» Д проиграла. Дома команда уступила сильному «РБ Лейпцигу» (2:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у бельгийского клуба не все так позитивно. Сразу несколько ведущих исполнителей оказались в клубном лазарете.

И уж совсем очевидно, что хозяева постараются сохранить первую строчку. Вот только команда не побеждает уже в трех матчах кряду.

ПСЖ

Парижане пока еще не обеспечили себе проход в плей-офф Лиги чемпионов. Так что с мотивацией в этом матче у них проблем не будет.

Вот только с надежностью тылов у команды не складывается. В 5 матчах группового этапа пропущено 7 мячей.

В своем последнем поединке ПСЖ добыл сложную викторию. Дома парижане переиграли крепкий «Нант» (2:1).

А вот до того команда одолела еще и «Гавр» (2:0). Правда, в последнем своем матче в рамках Лиги чемпионов парижане не смогли одолеть «Ньюкасл» (1:1).

Гости в явно будут нестись вперед с первых минут матча. Атака во главе с Килианом Мбаппе должна сказать свое веское слово.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.94.

На викторию «Боруссии» Д дают — 3.95, ничья оценена — в 4.08.

Парижане имеют высочайший атакующий потенциал , к тому же соперник в последних матчах выглядел не лучшим образом.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.