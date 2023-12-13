«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия Д» уже гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент клуб лидирует в таблице, набрав 10 очков в пяти встречах.
Пока неизвестно, сохранят ли «шмели» первую строчку в таблице. Поединок с «ПСЖ» решающий. В случае поражения «Боруссия» создаст себе проблемы и опустится на второе место.
Коэффициенты матча Боруссия Д — ПСЖ
Дортмундская команда не лучшим образом начала декабрь. В трех встречах зафиксированы два поражения. Ранее «Боруссия» уступила «Штутгарту» (0:2) в Кубке Германии и «РБ Лейпцигу» (2:3) в Бундеслиге.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Боруссия» удачно играет на своем поле. Гостям будет сложно завоевать три очка. В нынешнем сезоне «шмели» дома проиграли только дважды — «Баварии» и «РБ Лейпцигу».
«ПСЖ»
«ПСЖ» набрал отличную форму. Клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции. В 15 встречах набрано 36 очков.
В Лиге чемпионов парижане еще не гарантировали себе плей-офф. Развязка наступит в заключительном туре. «ПСЖ» даже рискует отправиться в Лигу Европы.
Парижский клуб в пяти встречах набрал 7 очков. Отставание от лидирующей «Боруссии» составляет три балла. Ниже в таблице располагаются «Милан» и «Ньюкасл», у которых по 5 очков.
«ПСЖ» уже обыгрывал «Боруссию» на своем поле. Это произошло 19 сентября. Тогда французский клуб победил со счетом 2:0.
Визит в Дортмунд будет непростым. Если «ПСЖ» проиграет, а «Милан» или «Ньюкасл» завоюют три очка, то парижане весной выступят не в Лиге чемпионов, а в плей-офф Лиги Европы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.89. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.72. Ничья оценена — в 3.92.
Можно сделать ставку на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.89.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.80.