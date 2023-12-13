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    Парижане увезут три очка из Дортмунда

    «Боруссия» Д — «ПСЖ». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «ПСЖ»
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    Килиан Мбаппе
    13 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 13 Декабря 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия Д» уже гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент клуб лидирует в таблице, набрав 10 очков в пяти встречах.

    Пока неизвестно, сохранят ли «шмели» первую строчку в таблице. Поединок с «ПСЖ» решающий. В случае поражения «Боруссия» создаст себе проблемы и опустится на второе место.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — ПСЖ

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    Дортмундская команда не лучшим образом начала декабрь. В трех встречах зафиксированы два поражения. Ранее «Боруссия» уступила «Штутгарту» (0:2) в Кубке Германии и «РБ Лейпцигу» (2:3) в Бундеслиге.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Боруссия» удачно играет на своем поле. Гостям будет сложно завоевать три очка. В нынешнем сезоне «шмели» дома проиграли только дважды — «Баварии» и «РБ Лейпцигу».

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» набрал отличную форму. Клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции. В 15 встречах набрано 36 очков.

    В Лиге чемпионов парижане еще не гарантировали себе плей-офф. Развязка наступит в заключительном туре. «ПСЖ» даже рискует отправиться в Лигу Европы.

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    • Парижский клуб в пяти встречах набрал 7 очков. Отставание от лидирующей «Боруссии» составляет три балла. Ниже в таблице располагаются «Милан» и «Ньюкасл», у которых по 5 очков.

    «ПСЖ» уже обыгрывал «Боруссию» на своем поле. Это произошло 19 сентября. Тогда французский клуб победил со счетом 2:0.

    Визит в Дортмунд будет непростым. Если «ПСЖ» проиграет, а «Милан» или «Ньюкасл» завоюют три очка, то парижане весной выступят не в Лиге чемпионов, а в плей-офф Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.89. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.72. Ничья оценена — в 3.92.

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    Можно сделать ставку на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.89.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.80.

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    «Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Парижане увезут три очка из Дортмунда
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