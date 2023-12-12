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    «Ланс» и «Севилья» забьют друг другу

    «Ланс» — «Севилья». Ставка (к. 2.12) и прогноз на Лигу чемпионов 12 декабря 2023 года

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    «Севилья»
    12 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Ланс» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 12 Декабря 2023 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 20:45 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Ланс»

    «Кроваво-золотые» в этом сезоне выступают не так удачно, как в прошлом. Сейчас команда из одноименного города постепенно набирает форму и подбирается к лидирующей зоне. За пятнадцать матчей коллектив из Ланса смог девятнадцать раз поразить ворота соперника и пятнадцать раз пропустил в свои.

    В настоящий момент серебряный призер прошлого сезона имеет в своем активе 23 пункта и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «ПСЖ» отставание составляет уже 13 баллов. Думается, «Ланс» сможет побороться за место в еврокубках, но не за топ-3.

    Коэффициенты матча Ланс — Севилья

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    В этом сезоне подопечные Франка Эза также средне выступают в Лиге чемпионов. По итогам пяти туров группового этапа команда имеет в своем активе пять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Им нельзя проигрывать, если они хотят остаться в евровесне.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних играх «Ланс» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» (0:0) и в родных стенах переиграл «Лион» (3:2), а до этого также разобрался с «Клермоном» (3:0) и «Марселем» (1:0). Вообще, в чемпионате команда имеет серию из десяти матчей без поражений. Последнее было еще 16 сентября в матче с «Метцем» (0:1).

    «Севилья»

    Испанский коллектив уже потерял шансы на выход в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. В пяти встречах севильцы смогли набрать только два очка, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. В случае победы в этой игре испанцы окажутся в своей любимой Лиге Европы.

    В чемпионате страны у команды из Севильи дела также не ахти. Она провела 15 матчей и занимает только тринадцатое место в турнирной таблице. В активе «Севильи» лишь тринадцать баллов. Коллектив только на четыре пункта опережает зону вылета.

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    • Подопечные Диего Алонсо имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Они двадцать раз поразили ворота соперника, но двадцать один раз пропустили в свои. Думается, что команда все же должна подняться в первую десятку.

    В последней игре «Севилью» уступила «Мальорке» (0:1), а до этого сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1), но проиграла «Реалу Сосьедад» (1:2). Также команда продолжает борьбу в Кубке Испании. Она благодаря победе над «Атлетико Асторгой» (2:0) пробилась в 1/16 финала.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают поставить за 2.07.

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    На викторию «Севильи» дают 3.65, ничья оценена в 3.55.

    Поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.

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    «Ланс» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» и «Севилья» забьют друг другу
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