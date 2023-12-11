ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд» Квинси Промес после своего голаМорозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажорной ноте «Жирона» Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?
  • 08:07
    • «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Овечкин не отметился результативными действиями
  • 00:40
    • «Интер» легко обыграл «Удинезе»
  • 22:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила дома «Лейпцигу»
  • 22:37
    • «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»
  • 22:27
    • Лидер АПЛ «Арсенал» уступил в гостях «Астон Вилле»
  • 22:04
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Миланом»
  • 21:42
    • Гол Кассьерры принес победу «Зениту» над «Пари НН»
    Все новости спорта

    Нас ждет засушливый футбол

    «Райо Вальекано» — «Сельта». Ставка (к. 1,82) и прогноз на чемпионат Испании 11 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Бенитес
    «Райо Вальекано» — «Сельта». Матч пройдет в рамках 16-го тура испанской Примеры 11 декабря, начало — 23:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 11 Декабря 2023 года

    «Райо Вальекано»

    После 15-ти матчей «Райо Вальекано» пока располагается на 11-м месте с 19 очками и показывает довольно привлекательный футбол, которому не изменяет даже после ухода Андони Ираола.

    Но в последнее время подопечные Франа Родригеса испытывают некий спад и не знают побед на протяжении уже пяти туров. За это время команда сыграла всего два раза вничью и три раза уступила.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Сельта

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.353.00Бонус$9500
    •

    В последней встрече «Райо Вальекано» потерпел разгромное поражение в Бильбао от местного «Атлетика» со счетом 0:4. В первом тайме еще было некое подобие борьбы, но после перерыва баски полностью сломили сопротивление, забив три безответных мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 14-м туре «Райо Вальекано» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), показав добротный футбол. Единственный гол на счету Унаи Лопеса, через которого сейчас развивается большинство атак команды.

    «Сельта»

    Команда Рафаэля Бенитеса пока очень неудачно выступает в текущем сезоне и располагается в зоне вылета с 9 очками. Только имя и прежние заслуги спасают именитого специалиста от отставки.

    «Сельта» одержала единственную победу в чемпионате в четвертом туре и с тех пор ни разу не взяла три очка. В двух последних турах галисийцы дважды сыграла вничью, прервав череду неудач.

  • «Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии
  • Чемпионская гонка Бразильской Серии А завершилась маловероятным триумфом клуба из Сан-Паулу
  • 08/12/2023

    • Сначала «Сельта» на выезде поделила очки с «Валенсией» (0:0), а затем на своем поле была ничья с «Кадисом» (1:1). Причем, команда Бенитеса уступала после первого тайма, но нашла в себе силы изменить ситуацию на поле.

    Очередной гол забил датский нападающий Йорген Странд Ларсен. Один из немногих футболистов клуба, к кому не может быть претензий по этому сезону. Для датчанина этот гол стал уже пятым в этой Примере.

    Прогноз и ставка

    Небольшим фаворитом в этом матче букмекеры видят хозяев. На победу «Райо Вальекано» коэффициент — 2,50. На «Сельту» — 3,0. Ничья — 3,40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Команда Рафаэля Бенитеса в последнее время, наконец, наладила игру в обороне и стала гораздо меньше пропускать. У «Райо Вальекано» дела с нападением обстоят не лучшим образом.

    Поэтому мы считаем, что неплохим вариантом прогноза и ставки станет тотал меньше 2,5 за 1,82.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Сельты» за 3,0. Пора ей уже выиграть, тем более игра команды стала в последних турах более организованной.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Ядонг — Гутьеррес
  • Бокс
  • Сегодня в 08:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ницца — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Паке — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Монца — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Клермон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мец — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Нас ждет засушливый футбол
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры