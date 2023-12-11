«Райо Вальекано» — «Сельта». Матч пройдет в рамках 16-го тура испанской Примеры 11 декабря, начало — 23:00 (мск). «Райо Вальекано» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Райо Вальекано»

После 15-ти матчей «Райо Вальекано» пока располагается на 11-м месте с 19 очками и показывает довольно привлекательный футбол, которому не изменяет даже после ухода Андони Ираола.

Но в последнее время подопечные Франа Родригеса испытывают некий спад и не знают побед на протяжении уже пяти туров. За это время команда сыграла всего два раза вничью и три раза уступила.

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В последней встрече «Райо Вальекано» потерпел разгромное поражение в Бильбао от местного «Атлетика» со счетом 0:4. В первом тайме еще было некое подобие борьбы, но после перерыва баски полностью сломили сопротивление, забив три безответных мяча.

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В 14-м туре «Райо Вальекано» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), показав добротный футбол. Единственный гол на счету Унаи Лопеса, через которого сейчас развивается большинство атак команды.

«Сельта»

Команда Рафаэля Бенитеса пока очень неудачно выступает в текущем сезоне и располагается в зоне вылета с 9 очками. Только имя и прежние заслуги спасают именитого специалиста от отставки.

«Сельта» одержала единственную победу в чемпионате в четвертом туре и с тех пор ни разу не взяла три очка. В двух последних турах галисийцы дважды сыграла вничью, прервав череду неудач.

Сначала «Сельта» на выезде поделила очки с «Валенсией» (0:0), а затем на своем поле была ничья с «Кадисом» (1:1). Причем, команда Бенитеса уступала после первого тайма, но нашла в себе силы изменить ситуацию на поле.

Очередной гол забил датский нападающий Йорген Странд Ларсен. Один из немногих футболистов клуба, к кому не может быть претензий по этому сезону. Для датчанина этот гол стал уже пятым в этой Примере.

Прогноз и ставка

Небольшим фаворитом в этом матче букмекеры видят хозяев. На победу «Райо Вальекано» коэффициент — 2,50. На «Сельту» — 3,0. Ничья — 3,40.

Команда Рафаэля Бенитеса в последнее время, наконец, наладила игру в обороне и стала гораздо меньше пропускать. У «Райо Вальекано» дела с нападением обстоят не лучшим образом.

Поэтому мы считаем, что неплохим вариантом прогноза и ставки станет тотал меньше 2,5 за 1,82.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Сельты» за 3,0. Пора ей уже выиграть, тем более игра команды стала в последних турах более организованной.