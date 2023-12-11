В матче 15-го тура чемпионата Турции «Коньяспор» встретится на своем поле с «Сивасспором». Встреча команд состоится 11 декабря в 20:00 мск. «Коньяспор» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Коньяспор»

После 14 сыгранных матчей в чемпионате «Коньяспор» находится на 15-м месте в турнирной таблице. В активе команды 3 победы, 5 ничьих и 6 поражений.

Последний свой поединок хозяева провели 6 декабря, когда на своем поле разгромили «Бейоглу Йени» со счетом 3:0, благодаря чему они прошли в 1/16 финала Кубка Турции.

Это была вторая победа дома подряд для «Коньяспора». Ранее в домашних стенах клуб обыграл «Касымпашу» 2:0.

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Также из последних результатов отметим ничью 2:2 с «Аланьяспором» и поражение от «Трабзонспора» 1:2.

«Сивасспор»

У гостей дела в чемпионате идут не очень и победа в матче Кубка Турции над «Арнавуткой» со счетом 2:1 стала для команды приятным событием.

В Суперлиге «Сивасспор» не может выиграть на протяжении четырех туров. За это время клуб дважды потерпел поражение и дважды сыграл вничью.

В последних матчах турнира клуб крупно проиграл «Карагюмрюку» со счетом 0:3, а также уступил «Фенербхаче» 1:4. «Храбрые» разошлись результативной ничьей с «Трабзонспором» (3:3).

В турнирной таблице чемпионата Турции у «Сивасспора» 15 очков, с которыми он занимает 13-е место в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 2.13 и 3.35 соответственно.

Обе команды проходят не лучший для себя период сезона. Однако если посмотреть по очным встречам, можно понять, что именно «Сивасспор» в последних трех играх обыграл «Коньяспор» дважды.

Ставить на победу в этот раз вряд ли стоит. Но если для гостей этот соперник более удобный, то можно взять вариант с двойным исходом Х2 за 1.72.