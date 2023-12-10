«Клермон» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Клермон»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Клермон» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав всего 10 очков.

Причем с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 14 поединках Лиги 1 забито всего лишь 9 мячей.

Коэффициенты матча Клермон — Лилль 1X2Новым игрокам 5.203.751.73Бонус$9500

В предыдущем туре «Клермон» снова остался без зачетных баллов. Команда на выезде пропустила три сухих мяча от «Бреста».

Все прогнозы на Лигу 1

Что говорить, если «Клермон» выиграл всего в двух матчах из 14?! Да и пропустила команда уже 21 раз.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой «догам». Правда, в четыерхматчевой истории противостояний с «Лиллем» команда выиграла только раз.

«Лилль»

«Доги» сильны, к тому же имеют немалый потенциал для улучшения результатов. Нынешнее 4 место можно считать некоей временной позицией перед рывком повыше.

В плане реализации команда выглядит не столь выразительно. В 14 матчах игроки «Лилля» забили 19 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Лилль» в родных стенах не оставил шансов «Мецу» (2:0).

Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Причем в этих поединках подопечные Паулу Фонсеки не пропустили ни разу.

Наверняка «Лилль» будет действовать с позиции силы. «Доги» явно не собираются откладывать дело в долгий ящик.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.78.

На викторию «Клермона» дают — 5.09, ничья оценена — в 3.91.

«Доги» сейчас находятся на заметном подъеме , к тому же сражаются за самые высокие места.

Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.