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    «Клермон» — «Лилль». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Лилль»
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    «Лилль»
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Декабря 2023 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 17:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Клермон»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Клермон» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав всего 10 очков.

    Причем с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 14 поединках Лиги 1 забито всего лишь 9 мячей.

    Коэффициенты матча Клермон — Лилль

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    В предыдущем туре «Клермон» снова остался без зачетных баллов. Команда на выезде пропустила три сухих мяча от «Бреста».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Что говорить, если «Клермон» выиграл всего в двух матчах из 14?! Да и пропустила команда уже 21 раз.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой «догам». Правда, в четыерхматчевой истории противостояний с «Лиллем» команда выиграла только раз.

    «Лилль»

    «Доги» сильны, к тому же имеют немалый потенциал для улучшения результатов. Нынешнее 4 место можно считать некоей временной позицией перед рывком повыше.

    В плане реализации команда выглядит не столь выразительно. В 14 матчах игроки «Лилля» забили 19 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Лилль» в родных стенах не оставил шансов «Мецу» (2:0).

    Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Причем в этих поединках подопечные Паулу Фонсеки не пропустили ни разу.

    Наверняка «Лилль» будет действовать с позиции силы. «Доги» явно не собираются откладывать дело в долгий ящик.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Клермона» дают — 5.09, ничья оценена — в 3.91.

    «Доги» сейчас находятся на заметном подъеме, к тому же сражаются за самые высокие места.

    Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Доги» мгновенно загрызут аутсайдера
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