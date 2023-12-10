10 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Балтика» сыграет против «Рубина». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Балтика» — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Балтика»

Команда все еще бултыхается на дне турнирной таблице, занимая 15-е место в таблице после 17-и туров с 13-ю очками в активе. «Балтика» старается набирать очки и выбраться со дна, но на данный момент получается слабовато.

Главная проблема «Балтики» — это нападение. За все 17 матчей игроки команды забили всего 12 голов при 23-х пропущенных. В последних матчах РПЛ «Балтика» и вовсе не смог отличиться голами.

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За последние 5 матчей калининградцев в РПЛ команда не забила ни одного гола при 5-и пропущенных. В последнем туре «Балтика» сыграла вничью с «Факелом» (0:0), так и не сумев сравнять счет.

Все прогнозы на РПЛ

Команда Сергея Игнашевича набрала всего 11 очков из 24-х возможных на своем поле в нынешнем сезоне. Сможет ли «Балтика» противостоять «Рубину», который в последнее время нашел свою игру и поднимается все выше и выше? Родные стены должны помочь калининградцам.

«Рубин»

Команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. «Рубин» выкарабкался из тяжелой ситуации, отставая от 5-ки лидеров лишь на 4 балла.

За последние 5 матчей «Рубин» проиграл только «Динамо» (0:1), а в остальных встречах одержала победу. За этот период казанцы забили 5 голов при одном пропущенном.

В последнее время «Рубин» решил свои проблемы и выглядит очень мощно. К тому же, команда занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч. «Рубин» набрал 13 очков на выезде из 24-х возможных — впечатляет.

«Рубин» и «Балтика» встречались между собой в 13-м туре нынешнего сезона РПЛ. В том матче казанцы обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 89-й минуте. «Рубин» позволил «Балтике» нанести только один удар в створ ворот.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Балтику» коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Рубина» оценивается в 3.15, ничья — в 3.05.

«Рубин» — одна из лучших команд по результатам гостевых встреч. «Балтика», в свою очередь, показывает не самый лучший футбол. Можно предположить, что казанцы окажутся сильнее.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» за 3.15.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Рубина» 1 больше за 2.35.