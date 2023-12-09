В 13-м туре чемпионата Португалии «Порту» на «Драгау» примет команду «Каса Пиа». Встреча состоится 9 декабря в 23:30 по мск. «Порту» — «Каса Пиа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Порту»

Чемпион позапрошлого сезона пока что идет третьим в таблице с 28 очками на счету. «Бенфика» опережает его лишь на один пункт, поэтому победа для «драконов» имеет огромное значение. Она позволит выйти на 2-е место в случае удачного стечения обстоятельств.

«Порту» набрал по 3 очка в прошлых двух турах. Сначала на выезде команда Сержиу Консейсау обыграла «Виторию Гимарайнш» 2:1. После этого она разгромила «Фамаликан».

Это будет первая домашня игра для хозяев за последние два тура. В прошлый раз на «Драгау» «Порту» проиграл 0:1 «Эшторилу». Так что перед болельщиками у клуба должок.

Все прогнозы на футбол

Помимо чемпионата «Порту» сыграл с «Барселоной» в Лиге чемпионов и уступил 1:2. Тем не менее если «синие» не проиграют «Шахтеру», то они попадут в плей-офф. 6 декабря клуб проиграл «Эшторилу» 1:3 во втором туре Кубка лиги.

«Каса Пиа»

На данный момент клуб выступает в роли середняка. В его активе 13 очков, с которыми он занимает 11-е место в турнирной таблице.

В прошлом туре команда одержала первую победу после 6-матчевой безвыигрышной серии. «Каса Пиа» на своем поле минимально выиграл у «Портимоненси».

Ранее гости проиграли 3 матча подряд. В чемпионате были неудачи в поединках с «Визелой» (0:1) и «Эшторилом» (0:4).

Также клуб вылетел из Кубка Португалии, проиграв в 1/16 финала «Насьоналю» в серии пенальти.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, у гостей мало шансов на успех. Ставки на победу команд даются с котировками 1.27 и 11.0.

Вряд ли «Порту» упустит такую возможность набрать 3 очка. Команда Консейсау будет играть дома против середняка. У нее есть возможность побороться за 2-е место.

«Драконы» не будут испытывать проблем с соперником и победят, забив пару мячей. Стоит учесть, что «Каса Пиа» забила всего 1 мяч в последних 4 играх. Ставим на победу «Порту» с форой -1.5 за 1.81.