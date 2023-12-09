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    «Порту» не упустит своего шанса набрать 3 очка

    «Порту» — «Каса Пиа». Ставки (к. 1.81) и прогноз на чемпионат Португалии 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Каса Пиа»
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    Эванилсон
    В 13-м туре чемпионата Португалии «Порту» на «Драгау» примет команду «Каса Пиа». Встреча состоится 9 декабря в 23:30 по мск. «Порту» — «Каса Пиа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 09 Декабря 2023 года
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    «Порту»

    Чемпион позапрошлого сезона пока что идет третьим в таблице с 28 очками на счету. «Бенфика» опережает его лишь на один пункт, поэтому победа для «драконов» имеет огромное значение. Она позволит выйти на 2-е место в случае удачного стечения обстоятельств.

    «Порту» набрал по 3 очка в прошлых двух турах. Сначала на выезде команда Сержиу Консейсау обыграла «Виторию Гимарайнш» 2:1. После этого она разгромила «Фамаликан».

    Это будет первая домашня игра для хозяев за последние два тура. В прошлый раз на «Драгау» «Порту» проиграл 0:1 «Эшторилу». Так что перед болельщиками у клуба должок.

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    Помимо чемпионата «Порту» сыграл с «Барселоной» в Лиге чемпионов и уступил 1:2. Тем не менее если «синие» не проиграют «Шахтеру», то они попадут в плей-офф. 6 декабря клуб проиграл «Эшторилу» 1:3 во втором туре Кубка лиги.

    «Каса Пиа»

    На данный момент клуб выступает в роли середняка. В его активе 13 очков, с которыми он занимает 11-е место в турнирной таблице.

    В прошлом туре команда одержала первую победу после 6-матчевой безвыигрышной серии. «Каса Пиа» на своем поле минимально выиграл у «Портимоненси».

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  • Сегодня

    • Ранее гости проиграли 3 матча подряд. В чемпионате были неудачи в поединках с «Визелой» (0:1) и «Эшторилом» (0:4).

    Также клуб вылетел из Кубка Португалии, проиграв в 1/16 финала «Насьоналю» в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, у гостей мало шансов на успех. Ставки на победу команд даются с котировками 1.27 и 11.0.

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    Вряд ли «Порту» упустит такую возможность набрать 3 очка. Команда Консейсау будет играть дома против середняка. У нее есть возможность побороться за 2-е место.

    «Драконы» не будут испытывать проблем с соперником и победят, забив пару мячей. Стоит учесть, что «Каса Пиа» забила всего 1 мяч в последних 4 играх. Ставим на победу «Порту» с форой -1.5 за 1.81.

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    «Порту» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Порту» не упустит своего шанса набрать 3 очка
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