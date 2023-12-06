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    «Антверпен» не пропустит «Шарлеруа» в следующий раунд Кубка Бельгии

    «Антверпен» — «Шарлеруа». Ставки (к. 2.19) и ставки на Кубок Бельгии 6 декабря 2023 года

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    Тоби Алдервейрелд
    Чемпиона Бельгии «Антверпен» примет «Шарлеруа» в матче 1/8 финала Кубка Бельгии, который состоится 6 декабря в 22:30 мск на стадионе «Босэйл». «Антверпен» — «Шарлеруа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Антверпен»

    После чемпионского сезона у хозяев прогнозировано наступил небольшой спад. Хотя сейчас в чемпионате команда не проигрывает и держится уже 4 поединка.

    В ее серии 3 победы и 4 ничьи. Чемпион обыграл 3:2 «Генк», разгромил 6:0 «Стандард», разошелся миром с «Синт-Трейденом» (1:1) и обыграл «Хеверли Лувен» (1:0).

    Параллельно «Антверпен» выступает в групповой стадии Лиги чемпионов. Там он с треском провалился, проиграв 5 матчей подряд. Из недавнего отметим поражения от «Порту» (0:2) и донецкого «Шахтера» (0:1).

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    Стоит отметить, что дома «Антверпен» выиграл 4 матча из 5 последних сыгранных в этом сезоне.

    «Шарлеруа»

    В чемпионате у гостей на хвосте висит зона плей-офф на понижение. Она всего в двух пунктах, а команда стала часто терять очки.

    «Шарлеруа» проиграл «Генту» 1:3 и «Мехелену» 0:1. Также не удалось обыграть впереди идущий «РВМ Моленбек». Там была ничья 1:1.

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    • На выезде «Шарлеруа» смог выиграть только в одном из пяти последних матчей. Это был поединок прошлого раунда Кубка Бельгии против «Тессендерло» (3:0).

    Победа над «Тессендерло» стала первой на выезде для гостей в этом сезоне. Гостевые матчи клубу даются нелегко. Из девяти сыгранных 6 закончились неудачей.

    Прогноз и ставка

    Букмекер дает больше шансов чемпиону — 1.64 против 4.80. 1.33 и 3.25 — котировки на проход команд в следующий раунд с учетом овертаймов и серии пенальти.

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    В первом круге чемпионата команды сыграли 3:2. Матч закончился в пользу «Антверпена».

    «Антверпен» выиграл дома 3 последних матча, 2 из которых закончились с тотал больше 2.5. Ставка на П1 + ТБ 2.5 принимается с коэффициентом 2.19.

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    «Антверпен» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Антверпен» не пропустит «Шарлеруа» в следующий раунд Кубка Бельгии
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