5 декабря в матче второго раунда Кубка Испании сыграют «Эспаньол» и «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эспаньол»

За путевку в следующий раунд Кубка Короля борются два представителя испанской Сегунды. Обе команды хорошо проводят сезон, располагаясь в верхней части таблицы.

«Эспаньол» на данный момент занимает 4-е место. Клуб набрал 31 очко в 18 встречах. Отставание от лидирующего «Леганеса» совсем небольшое — пять баллов.

«Эспаньол» является одним из главных претендентов на повышение в классе. Команда нацелена вернуться в Примеру. Однако футболисты хотят порадовать фанатов успешной игрой и в Кубке Испании.

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В ноябре «Эспаньол» провел четыре матча, одержав две победы и дважды сыграв вничью. 1 декабря команда в гостях уступила «Овьедо» со счетом 0:2.

«Вальядолид»

«Вальядолид» на данный момент располагается в топ-3 таблицы Сегунды. Клуб по итогам 18 туров набрал 32 очка. Отрыв от «Эспаньола» составляет один балл.

В матче первого раунда Кубка Испании «Вальядолид» на выезде встречался с клубом «Пенья Депортива». У фаворита не возникло проблем. Гости разгромили соперника со счетом 5:1.

Футболисты «Вальядолида» набрали отличный ход. В ноябре команда с учетом Сегунды и Кубка Испании одержала четыре победы в пяти встречах.

Декабрь начался для «Вальядолида» неудачно. 2 декабря клуб встречался в гостях с «Леванте» и уступил со счетом 1:2. «Вальядолид» постарается реабилитироваться перед болельщиками в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.25.

Можно сделать ставку на победу «Эспаньола» с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.