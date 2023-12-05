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    Хозяева добьются успеха в кубковом противостоянии

    «Эспаньол» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Вальядолид»
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    «Эспаньол»
    5 декабря в матче второго раунда Кубка Испании сыграют «Эспаньол» и «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Вальядолид»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эспаньол»

    За путевку в следующий раунд Кубка Короля борются два представителя испанской Сегунды. Обе команды хорошо проводят сезон, располагаясь в верхней части таблицы.

    «Эспаньол» на данный момент занимает 4-е место. Клуб набрал 31 очко в 18 встречах. Отставание от лидирующего «Леганеса» совсем небольшое — пять баллов.

    «Эспаньол» является одним из главных претендентов на повышение в классе. Команда нацелена вернуться в Примеру. Однако футболисты хотят порадовать фанатов успешной игрой и в Кубке Испании.

    Все прогнозы на футбол

    В ноябре «Эспаньол» провел четыре матча, одержав две победы и дважды сыграв вничью. 1 декабря команда в гостях уступила «Овьедо» со счетом 0:2.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» на данный момент располагается в топ-3 таблицы Сегунды. Клуб по итогам 18 туров набрал 32 очка. Отрыв от «Эспаньола» составляет один балл.

    В матче первого раунда Кубка Испании «Вальядолид» на выезде встречался с клубом «Пенья Депортива». У фаворита не возникло проблем. Гости разгромили соперника со счетом 5:1.

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  • 02/12/2023

    • Футболисты «Вальядолида» набрали отличный ход. В ноябре команда с учетом Сегунды и Кубка Испании одержала четыре победы в пяти встречах.

    Декабрь начался для «Вальядолида» неудачно. 2 декабря клуб встречался в гостях с «Леванте» и уступил со счетом 1:2. «Вальядолид» постарается реабилитироваться перед болельщиками в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.25.

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    Можно сделать ставку на победу «Эспаньола» с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.

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    «Эспаньол» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева добьются успеха в кубковом противостоянии
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