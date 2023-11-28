«Лацио»
«Лацио» в Лиге чемпионов одержал две победы, одну ничью и одно поражение. Поэтому теперь в своей группе римляне занимают 2-е место после четырех туров.
Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 13-ти туров «Орлы» занимают лишь 10-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 3 балла.
Коэффициенты матча Лацио — Селтик
Если римляне и дальше будут стабильно набирать очки, то у нее есть все шансы на попадание в 5-ку лидеров. Стоит отметить, что команда играет в оборонительный футбол, забив за 13 встреч всего 14 голов.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у него явно не лучшая форма.
«Селтик»
По итогам четырех туров «Кельты» занимают последнее место в группе с одним баллом после поражений от «Фейеноорда», «Лацио» и «Атлетико», а также ничьей с тем же «Атлетико».
Команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» находится на 1 месте, на 9 очков опережая «Рейнджерс».
С атакой у команды все довольно неплохо. В 14 матчах чемпионата глазвегианцы наколотили 35 мячей в ворота соперников.
В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и трех ничьих, так что у гостей есть не самые плохие шансы как минимум на ничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио» коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Селтика» оценивается в 6,19, ничья — в 4,47.
В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в трех из четырех последних матчей «Лацио» был реализован именно такой сценарий.