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    Завоюет ли «Лацио» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Лацио» — «Селтик». Прогноз и ставка (к. 1.93) на Лигу чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Селтик»
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    «Лацио» — фаворит матча
    28 ноября в Риме в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» сыграет против «Селтика». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Лацио» — «Селтик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 28 Ноября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:45 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
    •

    «Лацио»

    «Лацио» в Лиге чемпионов одержал две победы, одну ничью и одно поражение. Поэтому теперь в своей группе римляне занимают 2-е место после четырех туров.

    Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 13-ти туров «Орлы» занимают лишь 10-е место в таблице с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на 3 балла.

    Коэффициенты матча Лацио — Селтик

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  • 1.554.406.10Бонус$9500
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    Если римляне и дальше будут стабильно набирать очки, то у нее есть все шансы на попадание в 5-ку лидеров. Стоит отметить, что команда играет в оборонительный футбол, забив за 13 встреч всего 14 голов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у него явно не лучшая форма.

    «Селтик»

    По итогам четырех туров «Кельты» занимают последнее место в группе с одним баллом после поражений от «Фейеноорда», «Лацио» и «Атлетико», а также ничьей с тем же «Атлетико».

    Команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» находится на 1 месте, на 9 очков опережая «Рейнджерс».

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    • С атакой у команды все довольно неплохо. В 14 матчах чемпионата глазвегианцы наколотили 35 мячей в ворота соперников.

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и трех ничьих, так что у гостей есть не самые плохие шансы как минимум на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио» коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Селтика» оценивается в 6,19, ничья — в 4,47.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в трех из четырех последних матчей «Лацио» был реализован именно такой сценарий.

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    «Лацио» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Завоюет ли «Лацио» путевку в плей-офф Лиги чемпионов?
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