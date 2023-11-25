25 ноября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» пройдет поединок 14 тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной». Начало — в 16:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» по итогам 13 проведенных матчей находится на десятой позиции в турнирной таблице. У команды из Мадрида на счету 18 баллов и отставание от шестой еврокубковой строки в четыре пункта.

«Пчелы» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать лишь четыре виктории, три матча они еще проиграли и расписали аж шесть мировых, забили 15 голов при 17 пропущенных.

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В своей последней проведенной игре первенства «великаны» потерпели домашнее фиаско от лидирующей «Жироны» 1:2. И этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой было шесть ничьих.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Райо» в текущем чемпионате выиграл только один матч из шести проведенных, расписал три мировые и дважды уступал.

«Барселона»

Действующий чемпион Италии на текущий момент занимает третьей место в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От лидера он отстает на четыре пункта.

«Барселона» в текущем розыгрыше Примеры выиграли девять встреч из 13 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 26:13.

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В прошлом туре первенства каталонцы на своем поле по-волевому обыграли «Алавес» со счетом 2:1. И эта виктория стала для них третьей за последний четыре игры чемпионата при одном поражении.

Вне родных стен «сине-гранатовые» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. У них три виктории и столько же мировых исходов.

На своей территории «Райо» обыграл «Барсу» в последних двух очных встречах — 2:1 и 1:0. Перед этим же семь раз кряду побеждали каталонцы.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барселоны» — 1.68, победа «Райо Вальекано» — 5.20, ничья — 4.15.

При своих зрителях «пчелы» наверняка дадут бой гранду и сухим его отпустить не должны. В общем, ставим на обмен голами.

А что касаемо исхода, то ставим на то, что три очка все же достанутся «Барселоне».