ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Барса» увезет победу из Мадрида

    «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Райо Вальекано Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    25 ноября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» пройдет поединок 14 тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной». Начало — в 16:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Ноября 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 16:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» по итогам 13 проведенных матчей находится на десятой позиции в турнирной таблице. У команды из Мадрида на счету 18 баллов и отставание от шестой еврокубковой строки в четыре пункта.

    «Пчелы» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать лишь четыре виктории, три матча они еще проиграли и расписали аж шесть мировых, забили 15 голов при 17 пропущенных.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 5.304.151.65Бонус$9500
    •

    В своей последней проведенной игре первенства «великаны» потерпели домашнее фиаско от лидирующей «Жироны» 1:2. И этой неудачей они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой было шесть ничьих.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене «Райо» в текущем чемпионате выиграл только один матч из шести проведенных, расписал три мировые и дважды уступал.

    «Барселона»

    Действующий чемпион Италии на текущий момент занимает третьей место в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. От лидера он отстает на четыре пункта.

    «Барселона» в текущем розыгрыше Примеры выиграли девять встреч из 13 проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 26:13.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре первенства каталонцы на своем поле по-волевому обыграли «Алавес» со счетом 2:1. И эта виктория стала для них третьей за последний четыре игры чемпионата при одном поражении.

    Вне родных стен «сине-гранатовые» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. У них три виктории и столько же мировых исходов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На своей территории «Райо» обыграл «Барсу» в последних двух очных встречах — 2:1 и 1:0. Перед этим же семь раз кряду побеждали каталонцы.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барселоны» — 1.68, победа «Райо Вальекано» — 5.20, ничья — 4.15.

    При своих зрителях «пчелы» наверняка дадут бой гранду и сухим его отпустить не должны. В общем, ставим на обмен голами.

    А что касаемо исхода, то ставим на то, что три очка все же достанутся «Барселоне».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» увезет победу из Мадрида
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры