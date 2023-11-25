25 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Хетафе» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Хетафе» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Горожане» — одна из самых ничейных команд лиги на данный момент, так как на ее счету 7 ничьих. Получается, что почти половина набранных баллов была собрана благодаря таким результатам.

«Хетафе» редко выигрывает — всего лишь тремя победами может похвастаться клуб из одноименного города. Всего в активе хозяев 16 очков, с которыми они занимают 11-е место.

Кроме того, «асулонес» вышли во второй раунд Кубка Испании. На предыдущей стадии они поглумились над заштатной «Тардиентой» с оглушительным счетом 12:0.

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В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при шести ничьих и двух победах, так что гостям будет крайне сложно выиграть.

«Альмерия»

Команда сейчас пребывает на дне турнирной таблицы. В 13 матчах она разжилась всего лишь тремя очками.

Причем оборона «Альмерии» не выдерживает никакой критики. В 13 поединках Примеры пропущено уже 35 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Альмерия» снова проиграла. На своем поле команда уступила «Реал Сосьедаду» (1:3), хотя по итогам основного времени был равный счет 1:1.

А вот до того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Альмерия» переиграла провинциальную «Талаверу» (2:0).

В шести последних матчах коллектив проиграл пять раз при одной победе, которая остается единственной в 14 последних поединках во всех турнирах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Хетафе» коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Альмерии» оценивается в 5,21, ничья — в 3,86.

В девяти из 11-ти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,95, ведь в 10 из 13-ти последних матчей «Альмерии» был реализован именно такой сценарий.