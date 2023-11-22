Пуэрто-Рико сыграет на своем поле с Багамскими островами в рамках 6-го тура дивизиона B Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 03:00 мск. Пуэрто-Рико — Багамские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пуэрто-Рико

Эта команда находится на 2 месте в группе D. Причем пуэрториканцы уже вряд ли поднимутся и уже точно не опустятся.

С атакой у команды относительный порядок — 16 забитых голов. А вот пропускает сборная частенько: 9 мячей в 5 матчах.

Свой последний поединок команда провела успешно. Пуэрто-Рико в предыдущем туре уверенно переиграла сборную Антигуа и Барбуды (3:2).

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Между тем, судьба команды была решена в спарке с Гайаной. Обе встречи пуэрториканцы проиграли с одинаковым счетом 1:3.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Пуэрто-Рико просто обязано обыгрывать заведомого аутсайдера.

Багамские острова

Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит весьма скромно. Багамские острова сражаются за выживание в дивизионе B.

Да и вообще, Багамские острова не блещут надежностью своих тылов. В 4 матчах турнира пропущено 15 мячей.

Последний свой поединок команда провела неудачно. Багамские острова в предыдущем туре расписали мировую с Антигуа и Барбудой (2:2).

С пуэрториканцами команда пересекалась дважды. Причем оба поединка были проиграны, что называется, по всем статьям: 0:7 и 1:6.

Наверняка гости постараются напоследок хлопнуть дверью. Теоретически команда еще может сохранить место в дивизионе B.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Пуэрто-Рико предлагают — 1.11.

На викторию Багамских островов дают — 41.00, ничья оценена — в 8.40.

Пуэрто-Рико на две головы сильнее соперника , и уж точно будет агрессивно атаковать.

Наш прогноз — Фора Пуэрто-Рико -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.80.