Пуэрто-Рико
Эта команда находится на 2 месте в группе D. Причем пуэрториканцы уже вряд ли поднимутся и уже точно не опустятся.
С атакой у команды относительный порядок — 16 забитых голов. А вот пропускает сборная частенько: 9 мячей в 5 матчах.
Свой последний поединок команда провела успешно. Пуэрто-Рико в предыдущем туре уверенно переиграла сборную Антигуа и Барбуды (3:2).
Между тем, судьба команды была решена в спарке с Гайаной. Обе встречи пуэрториканцы проиграли с одинаковым счетом 1:3.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Пуэрто-Рико просто обязано обыгрывать заведомого аутсайдера.
Багамские острова
Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит весьма скромно. Багамские острова сражаются за выживание в дивизионе B.
Да и вообще, Багамские острова не блещут надежностью своих тылов. В 4 матчах турнира пропущено 15 мячей.
Последний свой поединок команда провела неудачно. Багамские острова в предыдущем туре расписали мировую с Антигуа и Барбудой (2:2).
С пуэрториканцами команда пересекалась дважды. Причем оба поединка были проиграны, что называется, по всем статьям: 0:7 и 1:6.
Наверняка гости постараются напоследок хлопнуть дверью. Теоретически команда еще может сохранить место в дивизионе B.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Пуэрто-Рико предлагают — 1.11.
На викторию Багамских островов дают — 41.00, ничья оценена — в 8.40.
Пуэрто-Рико
Наш прогноз — Фора Пуэрто-Рико -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.80.