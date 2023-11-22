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    Багамцев ждет грандиозное побитие

    Пуэрто-Рико — Багамские острова. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 ноября 2023 года

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    Багамские острова
    Пуэрто-Рико сыграет на своем поле с Багамскими островами в рамках 6-го тура дивизиона B Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 03:00 мск. Пуэрто-Рико — Багамские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 22 Ноября 2023 года
    Пуэрто-Рико
  • Сан-Хуан
    •  Пуэрто-Рико 03:00 Багамские Острова Багамские Острова
  • Лига наций КОНКАКАФ
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    Пуэрто-Рико

    Эта команда находится на 2 месте в группе D. Причем пуэрториканцы уже вряд ли поднимутся и уже точно не опустятся.

    С атакой у команды относительный порядок — 16 забитых голов. А вот пропускает сборная частенько: 9 мячей в 5 матчах.

    Свой последний поединок команда провела успешно. Пуэрто-Рико в предыдущем туре уверенно переиграла сборную Антигуа и Барбуды (3:2).

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    Между тем, судьба команды была решена в спарке с Гайаной. Обе встречи пуэрториканцы проиграли с одинаковым счетом 1:3.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Пуэрто-Рико просто обязано обыгрывать заведомого аутсайдера.

    Багамские острова

    Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит весьма скромно. Багамские острова сражаются за выживание в дивизионе B.

    Да и вообще, Багамские острова не блещут надежностью своих тылов. В 4 матчах турнира пропущено 15 мячей.

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    • Последний свой поединок команда провела неудачно. Багамские острова в предыдущем туре расписали мировую с Антигуа и Барбудой (2:2).

    С пуэрториканцами команда пересекалась дважды. Причем оба поединка были проиграны, что называется, по всем статьям: 0:7 и 1:6.

    Наверняка гости постараются напоследок хлопнуть дверью. Теоретически команда еще может сохранить место в дивизионе B.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Пуэрто-Рико предлагают — 1.11.

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    На викторию Багамских островов дают — 41.00, ничья оценена — в 8.40.

    Пуэрто-Рико на две головы сильнее соперника, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора Пуэрто-Рико -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.80.

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