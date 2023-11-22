Перу на своем поле сыграет с Венесуэлой в рамках 6-го тура отборочного турнира Южной Америки к чемпионату мира 2026 года. Игра состоится 22 ноября, 05:00 (мск). Перу — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Сборная очень неудачно начала отбор на чемпионат мира и сейчас располагается на последнем месте со всего одним очком после пяти матчей. В последнем туре Перу уступила другому аутсайдеру Боливии со счетом 0:2.

Игра по традиции проходила в высокогорной местности, где всегда сложно играть соперникам боливийцам. Уже в середине первого тайма Перу пропустили гол, пошли большими силами вперед в конце и пропустили второй.

До этого было поражение от Аргентины на своем поле со счетом 0:2. Единственное же очко команда Хуана Рейносы взяла в первом туре в матче с Парагваем (0:0) в гостях. Сейчас у Перу довольно посредственный состав, многие прежние лидеры постарели, а адекватной замены им нет.

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По-прежнему вызывается в сборную 39-летний Пабло Герреро, выступающий сейчас на родине. Другим не менее известным футболистом в составе является Джанлука Лападула, всю жизнь проигравший в Серии А, но обнаруживший в себе перуанские корни под занавес карьеры.

Венесуэла

Отборочный турнир сборная начала довольно удачно, сейчас она идет на четвертой строчке с 8 очками. Напомним, что от Южной Америки на данный момент напрямую выходят шесть команд.

В последнем туре на своем поле Венесуэла сыграла вничью 0:0 с Эквадором. До этого было разгромное поражение от Чили на своем поле со счетом 3:0. Голы в той встрече забивали Джеферсон Сотельдо, Саломон Рондон, Дарвин Мачис.

Это три самых опасных игрока в атаке в составе команды аргентинского специалиста Фернандо Батисты, который с марта возглавил сборную Венесуэлы и пока довольно успешно с ней работает.

Состав у Венесуэлы довольно опытный, но и возрастной, у многих футболистов лучшие годы позади. Но все равно есть несколько интересных персон. Это хавбек «Жироны» Янхель Эррера и Джефферсон Сотельдо из «Солт-Лейка».

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров, Перу идет фаворитом встречи. На ее победу дают — 2,35. На Венесуэлу — 3,60. Ничья — 3,0.

Матч очень важен для обеих команд. Перу необходимо набирать три очка, если команда хочет ввязаться в борьбу за выход на чемпионат мира. А Венесуэле для того, чтобы улучшить свои шансы на попадание туда.

Отличным вариантом для ставки, на наш взгляд станет «обе забьют» за отличный коэффициент 2,30.

В качестве более рискового прогноза можно рассмотреть «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 3,40. Три гола команды забить вполне способны.