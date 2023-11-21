В матче 1/4 плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ во второй раз сыграют сборные Панамы и Коста-Рики. Игра состоится 21 ноября в 05:00 по мск на «Роммель Фернандес» в Панама Сити. Панама — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Панама

Панамцы ни разу не проиграли за весь прошедший отрезок турнира. В четырех матчах Лиги наций команда одержала четыре победы при одной ничье, а сейчас она идет на серии трех побед.

Панама выиграла группу А. Напоследок она одолела команды Кюрасао (2:1) и Гватемалы (3:0). Набрав 10 очков, хозяева на одно очко опередили Тринидад и Тобаго.

Перед стартом плей-офф и разгромом Коста-Рики (3:0), панамская сборная выиграла у «Циндао Хайню» (2:0) и сборной Уругвая U20 (1:0) в рамках контрольных матчей.

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В прошлом Лиге наций Панама проиграла Мексике в матче за 3-е место. Это второй сезон подряд с плей-офф в ЛН для «канальщиков».

Коста-Рика

Костариканцы неожиданно для всех так просто проиграли панамцам в прошлом поединке. Уже после первого тайма гости проигрывали сопернику 2 гола.

В прошлой Лиге наций Коста-Рика дважды проиграла той же Панаме в групповом этапе, вследствие чего ей не удалось выйти в пелй-офф.

Прошлым летом команда смогла добраться до четвертьфинала Золотого кубка. Там она проиграла будущему победителю — сборной Мексике 0:2.

8 сентября Коста-Рика выиграла у Саудовской Аравии в контрольном матче и это можно считать единственным успехом команды это осенью, так как 12 сентября она уступила сборной ОАЭ со счетом 1:4. Таким образом, «лос тикос» потерпели неудачу в трех из четырех матчей во всех турнирах.

Прогноз и ставка

1.77 и 4.09 — такие котировки дают букмекеры на предстоящий матч. 3.40 даются на то, что в основное время будет ничья.

На данный момент Панама является одной из сильнейших команд континента. В прошлом розыгрыше она была близка к медалям. Совсем недавно панамцы стали обладателями Золотого кубка.

Так что хозяева находятся в хорошей форме и должны довести ело до логического конца. Панама обыграет Коста-Рику, которая сейчас не убеждает своей игровой формой.

Коста-Рике терять нечего. Она может пойти вперед без оглядки. От этого игра может быть не менее результативной, чем первая. Ставка на тотал больше 2.5 за 2.17.