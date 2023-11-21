ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона» Тайсон Фьюри и Александр Усик5 громких боксерских боев, сорвавшихся в 2023 году Эрлинг ХоланнНе все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024
    Все новости спорта

    Панама подтвердит свое право на выход в полуфинал

    Панама — Коста-Рика. Ставки (к. 1.77) и прогноз на Лигу наций КОНКАКАФ 21 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Панамы Прогнозы на сборную Коста-Рики
    Прогноз и ставки на Панама — Коста-Рика
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коста-Рика — Панама
    В матче 1/4 плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ во второй раз сыграют сборные Панамы и Коста-Рики. Игра состоится 21 ноября в 05:00 по мск на «Роммель Фернандес» в Панама Сити. Панама — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Панама

    Панамцы ни разу не проиграли за весь прошедший отрезок турнира. В четырех матчах Лиги наций команда одержала четыре победы при одной ничье, а сейчас она идет на серии трех побед.

    Панама выиграла группу А. Напоследок она одолела команды Кюрасао (2:1) и Гватемалы (3:0). Набрав 10 очков, хозяева на одно очко опередили Тринидад и Тобаго.

    Перед стартом плей-офф и разгромом Коста-Рики (3:0), панамская сборная выиграла у «Циндао Хайню» (2:0) и сборной Уругвая U20 (1:0) в рамках контрольных матчей.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом Лиге наций Панама проиграла Мексике в матче за 3-е место. Это второй сезон подряд с плей-офф в ЛН для «канальщиков».

    Коста-Рика

    Костариканцы неожиданно для всех так просто проиграли панамцам в прошлом поединке. Уже после первого тайма гости проигрывали сопернику 2 гола.

    В прошлой Лиге наций Коста-Рика дважды проиграла той же Панаме в групповом этапе, вследствие чего ей не удалось выйти в пелй-офф.

  • Салах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум
  • Главные ошибки в выдающейся карьере португальского тренера
  • 15/11/2023

    • Прошлым летом команда смогла добраться до четвертьфинала Золотого кубка. Там она проиграла будущему победителю — сборной Мексике 0:2.

    8 сентября Коста-Рика выиграла у Саудовской Аравии в контрольном матче и это можно считать единственным успехом команды это осенью, так как 12 сентября она уступила сборной ОАЭ со счетом 1:4. Таким образом, «лос тикос» потерпели неудачу в трех из четырех матчей во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    1.77 и 4.09 — такие котировки дают букмекеры на предстоящий матч. 3.40 даются на то, что в основное время будет ничья.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На данный момент Панама является одной из сильнейших команд континента. В прошлом розыгрыше она была близка к медалям. Совсем недавно панамцы стали обладателями Золотого кубка.

    Так что хозяева находятся в хорошей форме и должны довести ело до логического конца. Панама обыграет Коста-Рику, которая сейчас не убеждает своей игровой формой.

    Коста-Рике терять нечего. Она может пойти вперед без оглядки. От этого игра может быть не менее результативной, чем первая. Ставка на тотал больше 2.5 за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Кубань — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мозамбик — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бурунди — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зимбабве — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кипр — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Панама — Коста-Рика: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Панама подтвердит свое право на выход в полуфинал
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры