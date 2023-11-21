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    Сможет ли Германия одолеть Австрию на чужом поле?

    Австрия — Германия. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Германия
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    Сборная Германии
    Австрия сыграет на своем поле с Германией в рамках товарищеского поединка. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 22:45 мск. Австрия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 21 Ноября 2023 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 22:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Австрия

    Сборная выдала отличный результате в квалификации на Евро-2024, заняв 2-е место в своей группе с 19-ю очками в активе. Австрия поедет на чемпионат Европы, а пока команда сыграет контрольный матч с Германией.

    В последних матчах сборная действовала надежно в обороне при неплохом качестве игры в атаке. За последние 4 матча Австрия пропустила 4 гола при 8-и забитых.

    Коэффициенты матча Австрия — Германия

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    В последнем туре команда не оставила шансов Эстонии, обыграв соперника со счетом 2:0. Интересно, что эстонцы так и не нанесли ни одного удара в створ ворот, а Австрия обеспечила себе комфортное преимущество уже к 40-й минуте.

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    Стоит отметить, что в 2023 году из действительно серьезных соперников у Австрии была разве что Бельгия. За две встречи австрийцы сыграли вничью (1:1), а во 2-м поединке проиграли со счетом 2:3.

    Германия

    В 2023 году немцы переживают не лучший период. Сборная довольно часто проигрывает, не отличаясь стабильной игрой на дистанции. Матч с Австрией покажет, насколько глубокие проблемы в «бундестим».

    Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2022 году Германия даже не смогла выйти из группы, заняв лишь 3-е место. Немецкая команда набрала столько же очков (4), но уступила Испании по дополнительным показателем.

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    • Затем после 5-и матчей без побед в товарищеских поединках главный тренер Германии Фанс-Дитер Флик покинул свой пост. Новым наставником «Бундестим» стал Юлиан Нагельсман, с которым игра команды более менее наладилась.

    Несмотря на это, в последнем товарищеском матче 18-го ноября Германия уступила Турции со счетом 2:3. Команды шли ровно на протяжении всего времени, но на 70-й минуте турецкая сборная реализовала пенальти и довела дело до победы.

    Сможет ли Германия на сей раз не ударить в грязь лицом? Интересно, что последний раз немцы встречались с Австрией в 2018 году, и в том матче «бундестим» проиграла своему сопернику со счетом 1:2, упустив минимальное преимущество во 2-м тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Германии предлагают — 1.81.

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    На викторию Австрии дают — 4.00, ничья оценена — в 4.20.

    Да, Германия находится не в самой лучшей форме, но эта сборная все равно считается явным фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что немцы одержат уверенную победу.

    Наш прогноз — Победа Германии с форой (-1). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал 3 больше за 1.80.

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    Австрия — Германия: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Германия одолеть Австрию на чужом поле?
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