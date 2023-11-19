19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Испании и Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Испания — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Чемпионы мира 2010 года уже вышли на европейское первенство. В семи поединках «Фурия Роха» смогла добыть шесть побед и один раз проиграла. Испания 22 раза поразила ворота соперника, а в свои пропустила только четыре раза.

В итоге сборная Испании сейчас имеет в своем активе 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Испанцы прогнозировано и заслуженно пробились на чемпионат Европы, где постараются стать четырехкратными обладателями данного трофея.

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В ноябре главная команда Испании уже переиграла Кипр (3:1), в октябре оказалась сильнее Норвегии (1:0) и Шотландии (2:0), а в сентябре — Кипра (6:0) и Грузии (7:1). Последнее поражении Испании датировано еще 28 марта, когда она проиграла Шотландии (0:2).

Все прогнозы на Евро-2024

В этом году подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо стали победителями Лиги наций. В июне они сначала в полуфинале сломили сопротивление Италии (2:1), а в финале в серии пенальти оказались сильнее Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).

Грузия

Грузины лишились шансов на участие в главном континентальном турнире четырехлетия. В семи встречах национальная команда Грузии смогла добыть две победы, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. Грузинский коллектив забил одиннадцать мячей, а в свои ворота пропустил пятнадцать.

Грузия в настоящий момент имеет в своем активе восемь очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице. У нее есть шанс подняться только на одну строчку выше и обойти норвежцев.

В ноябре сборная Грузии уже сыграла вничью с Шотландией (2:2). В октябре Грузия в квалификации Евро разгромила Кипр (4:0), а в товарищеском матче поиздевалась над Таиландом (8:0). Правда, перед этим у «крестоносцев» было три поражения подряд.

В прошлом году подопечные Вилли Саньоля проводили матчи Лиги наций и смогли выиграть свою группу в Лиге С. Они набрали шестнадцать очков из восемнадцати возможных и поднялись в Лигу В. Соперниками грузин были Болгария, Северная Македония и Гибралтар.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Испании предлагают поставить за 1.12.

На викторию Грузии дают 23.00, ничья оценена в 8.60.

Поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также сделаем ставку на то, что Грузия крупно не проиграет.