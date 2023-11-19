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    Победная серия Египта продолжится

    Сьерра-Леоне — Египет. Ставки (к. 2.36) и прогноз на квалификацию чемпионата мира 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сьерра-Леоне — Египет
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    Мохаммед Салах
    19 ноября сборная Египта сыграет с командой Сьерра-Леоне в рамках африканского отборочного цикла на чемпионат мира. Встреча начнется в 19:00 по мск. Сьерра-Леоне — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сьерра-Леоне

    Хозяева — скромная по мерках Африки команда. Она не смогла обыграть Эфиопию на старте отборочного турнира. Матч завершился нулевой ничьей.

    Таким образом, безвыигрышная серия футболистов Сьерра-Леоне в официальных поединках продлилась до трех результатов. До этого они шли на серии из двух поражений.

    Ранее на Кубке африканских наций сьерралеонцы в завершение проиграли 2:3 Нигерии и 1:2 Гвинее-Бисау.

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    К слову, из группы команда так и не вышла, финишировав третьей с большим отрывом от второй строчки.

    Египет

    «Фараоны» в первом туре не заметили Джибути. Скромный соперник получил от них 6 безответных мячей.

    Это была первая крупная победа гостей с марта этого года, когда они разгромили Малави 4:0 на Кубке африканских наций.

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  • Сегодня

    • Перед стартом турнира сборная Египта провела три контрольных матча. Выдающихся результатов не последовало. Египтяне проиграли Тунису 1:3 и сыграли 1:1 с Алжиром. Обыграть удалось только Замбию (1:0).

    В официальной серии Салах и Ко победили уже пятый раз подряд. В четырех из пяти случаев они сделали это всухую.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров составляют 19.0 на Сьерра-Леоне и 1.23 на Египет. Ничья оценивается коэффициентом 5.60.

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    Сьерра-Леоне — не ровня Египту. «Фараоны» должны без труда набрать 3 очка после такого уверенного старта. Тем более что ранее им удалось добыть четыре победы подряд.

    От более мелких соперников подопечные Руя Витории не пропускают. Так что египтяне победят с уверенным отрывом, не дав шансов сопернику. Прогноз — победа Египта с форой -2 за 2.36.

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    Сьерра-Леоне — Египет: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Победная серия Египта продолжится
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