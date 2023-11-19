«Форталеза» на своем поле сыграет против «Крузейро» в перенесенном матче 30-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет в ночь на 19 ноября, начнется в 00:30 по мск. «Форталеза» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

С 43 набранными очками «Форталеза» в турнирной таблице расположилась на 12 позиции, которая дает билет в Южноамериканский кубок. Но отрыв от зоны вылета составляет лишь шесть пунктов.

«Львы» одержали в текущем первенстве 12 викторий в 32 встречах, 13 матчей они проиграли и расписали семь мировых, забили 36 мячей, а пропустили на гол больше.

К данной же игре «трехцветные» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионат, проиграв за этот период пять раз. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур дома от соседа по турнирке «Куябы» 0:2.

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«Форталеза» на своем поле играет значительно лучше, чем в гостях. У нее восемь побед в 15 матчах, четыре ничейных результата и всего три поражения.

«Крузейро»

С 37 очками «Крузейро» находится в зоне вылета, на 17 позиции в турнирной таблице Серии А. Однако от безопасной строки клуб отстает на балл, имея при этом пару игр в запасе.

«Лисы» за 32 проведенные встречи первенства смогли победить всего в девяти из них, десять встреч еще свели вничью и потерпели 13 поражений, забили 29 голов при 28 пропущенных.

«Синие» провалили три последние матча, проиграв их все, но каждый раз с минимальной разницей. В прошлом туре они уступили в гостях 0:1 «Коритибе». До этого они смогли выиграть две игры подряд.

На выезде «Крузейро» уступил шести поединках из 16 проведенных. Еще он вне родных стен выиграл пять встреч и столько же раз сыграл вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 1.96.

На викторию «Крузейро» дают — 4.07, ничья оценена — в 3.32.

Скорее всего, в этом поединке обе команды будут рады заработать по пункту и наверняка сыграют предельно осторожно, что и выльется в весьма низкую результативность.

И также еще в этом поединке ставим на ничью.