«Дерби Каунти»
Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Дерби Каунти» на выезде сыграл с нынешним соперником в результативную ничью 2:2.
Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии. По итогам 16 туров она занимает седьмое место — аккурат под зоной плей-офф за право выйти в Чемпионшип.
«Бараны» не занимают шестую строчку, которая уже входит в зону стыковых игр, только за счет забитых мячей, ведь у их главного преследователя «Барнсли» столько же очков и такая же разница голов.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.
«Крю Александра»
В первом матче «Крю Александра» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь аутсайдеру дуэли будет явно сложнее обыграть фаворита на выезде.
Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии Лиге 2. По итогам 17 туров она занимает четвертое место в зоне плей-офф за право выйти в Лигу 1.
«Железнодорожники» отстают от третьей позиции, которая позволяет повыситься в классе, по дополнительным показателям, поскольку имеют худшую разницу мячей, чем у конкурента «Мансфилд Таун».
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение при четырех победах и одной ничьей, и не уступает своим соперникам уже три игры кряду.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Дерби Каунти», коэффициент на победу которой равен 1,34. Успех «Крю Александра» оценивается в 7,60, ничья — в 4,90.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,34.
Еще один вариант ставки — «Дерби» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,60, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, а в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.