«Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Крю Александра» в рамках переигровки первого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Дерби Каунти» — «Крю Александра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби Каунти»

Грядущий матч станет для хозяев переигровкой данной стадии. В первой игре «Дерби Каунти» на выезде сыграл с нынешним соперником в результативную ничью 2:2.

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе Англии. По итогам 16 туров она занимает седьмое место — аккурат под зоной плей-офф за право выйти в Чемпионшип.

«Бараны» не занимают шестую строчку, которая уже входит в зону стыковых игр, только за счет забитых мячей, ведь у их главного преследователя «Барнсли» столько же очков и такая же разница голов.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у хозяев хорошая форма.

«Крю Александра»

В первом матче «Крю Александра» не сумел на своем поле решить судьбу дуэли, сыграв вничью. Теперь аутсайдеру дуэли будет явно сложнее обыграть фаворита на выезде.

Команда выступает в четвертом по рангу дивизионе Англии Лиге 2. По итогам 17 туров она занимает четвертое место в зоне плей-офф за право выйти в Лигу 1.

«Железнодорожники» отстают от третьей позиции, которая позволяет повыситься в классе, по дополнительным показателям, поскольку имеют худшую разницу мячей, чем у конкурента «Мансфилд Таун».

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение при четырех победах и одной ничьей, и не уступает своим соперникам уже три игры кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Дерби Каунти», коэффициент на победу которой равен 1,34. Успех «Крю Александра» оценивается в 7,60, ничья — в 4,90.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,34.

Еще один вариант ставки — «Дерби» выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,60, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, а в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.