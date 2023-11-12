«Вест Хэм»
«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Вместо борьбы за выход в еврокубки «Вест Хэм» пока лишь двенадцатый в таблице.
При этом «Вест Хэм» традиционно сложно играет с «лесниками». Из пяти последних поединков выиграно три при двух коллизиях.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Ноттингем Форест
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вест Хэм» обиднейшим образом уступил «Брентфорду» (2:3).
Зато в Лиге Европы лондонцы взяли три очка. Дома «молотобойцы» минимально обставили сильный «Олимпиакос».
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Лондонцы находятся явно не на своем месте.
«Ноттингем Форест»
Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам», скорее, уготована борьба за выживание.
С атакой у команды откровенно не складывается. В 11 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 12 раз.
Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Ноттингем Форест» уверенно расправился с «Астон Виллой» (2:0).
Чуть раньше «лесники» пали под натиском нестабильного «Ливерпуля» (0:3). А еще до того команда трижды подряд добывала ничьи.
Наверняка «Ноттингем Форест» постарается зацепиться за очки. Правда, последний вояж на «Лондон Стэдиум» принес форменное разочарование в виде коллизии (0:4).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.91.
На викторию «Ноттингем Форест» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.93.
«Молотобойцы» выглядят монолитнее оппонента, и
Наш прогноз — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.