«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Вместо борьбы за выход в еврокубки «Вест Хэм» пока лишь двенадцатый в таблице.

При этом «Вест Хэм» традиционно сложно играет с «лесниками». Из пяти последних поединков выиграно три при двух коллизиях.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.883.804.10Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вест Хэм» обиднейшим образом уступил «Брентфорду» (2:3).

Все прогнозы на АПЛ

Зато в Лиге Европы лондонцы взяли три очка. Дома «молотобойцы» минимально обставили сильный «Олимпиакос».

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Лондонцы находятся явно не на своем месте.

«Ноттингем Форест»

Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам», скорее, уготована борьба за выживание.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 11 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 12 раз.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Ноттингем Форест» уверенно расправился с «Астон Виллой» (2:0).

Чуть раньше «лесники» пали под натиском нестабильного «Ливерпуля» (0:3). А еще до того команда трижды подряд добывала ничьи.

Наверняка «Ноттингем Форест» постарается зацепиться за очки. Правда, последний вояж на «Лондон Стэдиум» принес форменное разочарование в виде коллизии (0:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.91.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.93.

«Молотобойцы» выглядят монолитнее оппонента, и явно постараются быстро вскрыть оборону гостей .

Наш прогноз — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.