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    «Молотобойцы» начнут без прелюдий!

    «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, АПЛ, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест»
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    Джаррод Боуэн
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцам» нынешний сезон дается трудно. Вместо борьбы за выход в еврокубки «Вест Хэм» пока лишь двенадцатый в таблице.

    При этом «Вест Хэм» традиционно сложно играет с «лесниками». Из пяти последних поединков выиграно три при двух коллизиях.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Ноттингем Форест

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  • 1.883.804.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вест Хэм» обиднейшим образом уступил «Брентфорду» (2:3).

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    Зато в Лиге Европы лондонцы взяли три очка. Дома «молотобойцы» минимально обставили сильный «Олимпиакос».

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Лондонцы находятся явно не на своем месте.

    «Ноттингем Форест»

    Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам», скорее, уготована борьба за выживание.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 11 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 12 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Ноттингем Форест» уверенно расправился с «Астон Виллой» (2:0).

    Чуть раньше «лесники» пали под натиском нестабильного «Ливерпуля» (0:3). А еще до того команда трижды подряд добывала ничьи.

    Наверняка «Ноттингем Форест» постарается зацепиться за очки. Правда, последний вояж на «Лондон Стэдиум» принес форменное разочарование в виде коллизии (0:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.93.

    «Молотобойцы» выглядят монолитнее оппонента, и явно постараются быстро вскрыть оборону гостей.

    Наш прогноз — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Молотобойцы» начнут без прелюдий!
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