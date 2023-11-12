12 ноября в матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Пари» НН и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Пари НН» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

После 14-и туров команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. Кажется, «Пари НН» окончательно выбрался из ямы, ведь команда отстает от 3-ки лидеров лишь на 4 балла.

Стоит отметить, что нижегородцы занимают 3-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 14 мячей за 14 встреч при таком же количестве забитых. Меньше голов пропустили только «Краснодар» (9) и «Зенит» (13).

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К тому же, «Пари НН» отлично выступает на своем поле, занимая по этому показателю 2-е место в лиге. Команда потеряла всего 3 очка в домашних встречах.

Несмотря на это, в последних турах у «Пари НН» не все так радужно. За 5 матчей команда проиграла трижды и два раза победила. В последнем туре нижегородцы уступили ЦСКА (2:3). Причем, команда вела со счетом 2:1, но упустила победу во 2-м тайме.

В предстоящем матче «Пари НН» встретится с «Балтикой», которая сейчас находится на дне турнирной таблицы РПЛ. Безусловно, нижегородцы будут доминировать, но сможет ли команда реализовать свои моменты?

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича не так часто набирает очки, занимая предпоследнее 15-е место в РПЛ с 11-ю очками в активе. Многие относятся к результатам «Балтики» довольно спокойно, ведь команда только-только попала в РПЛ и нужно время для адаптации.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Балтика» по 2 раза выиграла и проиграла, а также один раз сыграла вничью. В последнем туре «Зенит» не оставил шансов калининградцам, которые совершили только один удар в створ ворот.

Стоит отметить, что «Балтика» — худшая команда РПЛ по результатам гостевых встреч. Подопечные Игнашевича проиграли все 7 выездных матчей в сезоне, пропустив при этом 13 голов.

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В предстоящем матче команды сыграет с «Пари НН», и шансов у «Балтики», очевидно, маловато. Калининградцы все никак не могут найти свою игру, а нижегородцы в последнее время на ходу.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Пари НН», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Балтики» оценивается в 3.20, ничья — в 3.05.

В предстоящем матче «Пари НН» будет играть первым номером, команда превосходно действует на своем поле. Можно предположить, что нижегородцы наберут 3 очка.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Пари НН» за 2.55.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Балтики» 0.5 меньше за 2.45.