«Байер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Эта команда продолжает лидировать в Бундеслиге. В 10 матчах «фармацевты» добились 9 побед при одной ничьей.

Леверкузенцы прекрасно выглядят в атаке. В 10 матчах игроки «Байера» наколотили уже 30 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Байер — Унион 1X2Новым игрокам 1.305.9010.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Байер» снова победил. Леверкузенцы сумели сломить сопротивление «Хоффенхайма» (3:2).

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После того «фармацевты» добыли три очка еще и в Лиге Европы. На выезде минимально был обыгран колючий «Карабах».

И уж наверняка хозяева намерены продлить свой победный сериал. Уже практически два месяца команда не теряет очков.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Берлинцы в 10 турах набрали всего лишь 6 очков.

В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 10 поединках удалось отличиться всего 11 раз.

Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Унион» в Лиге чемпионов бал бой «Наполи» (1:1).

У берлинцев банально не хватает ресурсов распыляться на несколько фронтов. Так что в этой встрече гости будут рады и ничьей.

Наверняка «Унион» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Байером» случилась еще почти три года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.31.

На викторию «Униона» дают — 11.20, ничья оценена — в 6.17.

«Байер» выглядит намного ярче в плане реализации , и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.