«Байер»
Эта команда продолжает лидировать в Бундеслиге. В 10 матчах «фармацевты» добились 9 побед при одной ничьей.
Леверкузенцы прекрасно выглядят в атаке. В 10 матчах игроки «Байера» наколотили уже 30 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Байер — Унион
В предыдущем туре чемпионата «Байер» снова победил. Леверкузенцы сумели сломить сопротивление «Хоффенхайма» (3:2).
После того «фармацевты» добыли три очка еще и в Лиге Европы. На выезде минимально был обыгран колючий «Карабах».
И уж наверняка хозяева намерены продлить свой победный сериал. Уже практически два месяца команда не теряет очков.
«Унион»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Берлинцы в 10 турах набрали всего лишь 6 очков.
В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 10 поединках удалось отличиться всего 11 раз.
Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Унион» в Лиге чемпионов бал бой «Наполи» (1:1).
У берлинцев банально не хватает ресурсов распыляться на несколько фронтов. Так что в этой встрече гости будут рады и ничьей.
Наверняка «Унион» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Байером» случилась еще почти три года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.31.
На викторию «Униона» дают — 11.20, ничья оценена — в 6.17.
«Байер»
Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.