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    «Фармацевты» учинят разгром берлинцам

    «Байер» — «Унион». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Бундеслига, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Унион»
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    Флориан Вирц
    «Байер» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Ноября 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Унион Унион
  • Берлин
    •

    «Байер»

    Эта команда продолжает лидировать в Бундеслиге. В 10 матчах «фармацевты» добились 9 побед при одной ничьей.

    Леверкузенцы прекрасно выглядят в атаке. В 10 матчах игроки «Байера» наколотили уже 30 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Байер — Унион

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  • 1.305.9010.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Байер» снова победил. Леверкузенцы сумели сломить сопротивление «Хоффенхайма» (3:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После того «фармацевты» добыли три очка еще и в Лиге Европы. На выезде минимально был обыгран колючий «Карабах».

    И уж наверняка хозяева намерены продлить свой победный сериал. Уже практически два месяца команда не теряет очков.

    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Берлинцы в 10 турах набрали всего лишь 6 очков.

    В плане реализации у команды имеются заметные сложности. В 10 поединках удалось отличиться всего 11 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела довольно успешно. «Унион» в Лиге чемпионов бал бой «Наполи» (1:1).

    У берлинцев банально не хватает ресурсов распыляться на несколько фронтов. Так что в этой встрече гости будут рады и ничьей.

    Наверняка «Унион» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Впрочем, последняя виктория над «Байером» случилась еще почти три года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Униона» дают — 11.20, ничья оценена — в 6.17.

    «Байер» выглядит намного ярче в плане реализации, и уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Фора «Байера» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» учинят разгром берлинцам
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