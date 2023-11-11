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    Самарцы вернутся на победный путь

    «Крылья Советов» — «Урал». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, РПЛ, 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Урал»
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    Игорь Осинькин
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Ноября 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Крылья Советов»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Крылья Советов» находится на 4 месте, отставая от третьего на 2 очка.

    Правда, в последних матчах самарцы заметно притормозили. Впрочем, опытный Игорь Осинькин наверняка встряхнет подопечных.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Урал

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  • 2.023.603.80Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок самарцы провели неудачно. «Крылышки» уступили «Краснодару» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    До того «Крылья Советов» в кубковой встрече уступили «Зениту» (0:1).Так что в этой встрече самарцы явно намерены прервать неудачный сериал.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Самарцы наверняка постараются удержаться в лидирующей группе.

    «Урал»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. «Урал» хорошо начал летнюю часть чемпионата, но уже скатился до борьбы за выживание.

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 14 матчах игроки команды забили всего 14 раз.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Урал» на родной арене потерпел минимальное поражение от «Рубина».

    Четыре своих последних поединка команда Виктора Гончаренко проиграла. Да и вообще, разладилось что-то в уральском королевстве…

    Наверняка «Урал» будет действовать вторым номером. Да и последний вояж в Самару лучше и не вспоминать: поражение 0:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Урала» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.64.

    «Урал» сейчас в кризисе, тогда как самарцы способны удержаться в группе лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Самарцы вернутся на победный путь
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