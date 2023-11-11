«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Крылья Советов» находится на 4 месте, отставая от третьего на 2 очка.

Правда, в последних матчах самарцы заметно притормозили. Впрочем, опытный Игорь Осинькин наверняка встряхнет подопечных.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Урал 1X2Новым игрокам 2.023.603.80Бонус$9500

Свой предыдущий поединок самарцы провели неудачно. «Крылышки» уступили «Краснодару» со счетом 1:2.

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До того «Крылья Советов» в кубковой встрече уступили «Зениту» (0:1).Так что в этой встрече самарцы явно намерены прервать неудачный сериал.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. Самарцы наверняка постараются удержаться в лидирующей группе.

«Урал»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. «Урал» хорошо начал летнюю часть чемпионата, но уже скатился до борьбы за выживание.

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 14 матчах игроки команды забили всего 14 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Урал» на родной арене потерпел минимальное поражение от «Рубина».

Четыре своих последних поединка команда Виктора Гончаренко проиграла. Да и вообще, разладилось что-то в уральском королевстве…

Наверняка «Урал» будет действовать вторым номером. Да и последний вояж в Самару лучше и не вспоминать: поражение 0:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.11.

На викторию «Урала» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.64.

«Урал» сейчас в кризисе , тогда как самарцы способны удержаться в группе лидеров.

Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.