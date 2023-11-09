«Славия» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Славия» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Команда из Праги вновь претендует на чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Чехии. В настоящий момент пражане имеют в своем активе 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» на два пункта отстают от «Спарты», все остальные соперники уже далеко.

За четырнадцать матчей пражский коллектив 25 раз поразил ворота соперника и пропустил девять (меньше всех) мячей в свои. Команда из столицы Чехии также пробилась в 1/8 финала Кубка страны. Столичная дружина прошла «Кромержиж» (2:0) и теперь сыграет против «Градец-Кралове».

Коэффициенты матча Славия П — Рома 1X2Новым игрокам 3.003.202.55Бонус$9500

Что касается Лиги Европы, то тут «лоскутные» сначала прошли украинские «Днепр-1» и «Зарю» в квалификации, а затем обыграл «Серветт» (2:0) и «Шериф» (6:0), но проиграл «Роме» (0:2). В итоге сейчас в активе «Славии» шесть очков и вторая строчка в таблице своей группы.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последней игре подопечные Йиндржиха Трпишовского проиграли «Виктории» из Пльзени (1:2), а до этого переиграли «Богемианс» (2:0), «Словацко» (2:0) и «Слован» (3:2). Перед этим же была ничья с «Теплице» (0:0).

«Рома»

«Жёлто-красные» не очень успешно проводят текущий сезон Серии А. В одиннадцати матчах римский коллектив добыл пять побед, дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Команда из Рима смогла 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила 17 мячей.

В итоге римляне смогли набрать 17 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Команды из столицы Италии уже на 11 баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на четыре — от четвертого «Наполи». Столичный коллектив должен бороться за самые высокие места.

В Лиге Европы «волшебная» выиграла все три игры. Сначала финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света переиграли «Шериф» (2:1), затем разгромили «Серветт» (4:0), а потом справились со «Славией» (2:0). В итоге «волчица» уверенно лидирует в турнирной таблице своей группы.

В последней игре «Рома» вырвала победу у «Лечче» (2:1), дважды забив в компенсированное арбитром время, а до этого уступила «Интеру» (0:1). Перед этим же подопечные Жозе Моуринью одолели «Монцу» (1:0), разбили «Кальяри» (4:1) и разобрались с «Фрозиноне» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают поставить за 2.65.

На викторию «Славии» дают 2.90, ничья оценена в 3.20.

Прогноз: победа «Ромы».

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.